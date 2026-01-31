Worte über Emilio: Simone Ballacks Begleitung ist überrascht

Ein leiser, aber eindringlicher Moment im Dschungelcamp: Simone Ballack (49) spricht an Tag sieben während der Nachtwache mit Mitcamperin Mirja du Mont (50) über den Tod ihres Sohnes Emilio (†18), der bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben kam. Sie selbst war damals in Deutschland – und spürte in jener Nacht, dass etwas nicht stimmte. Laute, rätselhafte Geräusche im Haus, dann der Anruf mit der unfassbaren Nachricht. Begleitet wird die Hotelière in Australien von Managerin Birgit Fischer-Höper, die den Schmerz der Mutter aus der Nähe kennt und Simones Auftritt vor den Kameras aufmerksam verfolgt.

Birgit erzählt gegenüber RTL, Simone habe nach dem Verlust zunächst "einfach nur noch funktioniert". Auch heute trage sie die Trauer in sich, doch im Camp überrascht sie ihre Begleiterin mit Ruhe, wenn das Gespräch auf Emilio kommt. "Normalerweise bricht sie komplett in Tränen aus, wenn sie über ihr Kind spricht. Aber sie macht viele Dinge auch mit sich selbst klar", erklärt Birgit. Die Managerin vermutet, dass die Erinnerungen im Camp allgegenwärtig sind und Simone oft still an ihrem Bett liege und innerlich weine: "Weil dann jedes Mal ja dieser tiefe Schmerz wieder hochkommt."

Kraft im Alltag und nun auch im Camp findet Simone in einer ganz besonderen Erinnerung an ihren Sohn: Sie trägt eine Halskette, die aus der Asche von Emilio gefertigt wurde und die sie, wie ihre Managerin verrät, "nah am Herzen" behalten möchte: "Emilio ist ihr immer noch im Herzen und es wird auch immer so bleiben", betont Birgit und fügt hinzu: "Simone glaubt ja sehr an Engel und Energien und sie spürt ja auch jetzt immer noch Emilio an ihrer Seite."

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, Juni 2021

