Aus bei "Let's Dance": Alexandru Ionel findet es "komisch"

Überraschender Abschied bei Let's Dance: Wenn Ende Februar die 19. Staffel startet, fehlt ausgerechnet ein bekanntes Profi-Gesicht. Alexandru Ionel (31), der 2024 mit Sophia Thiel (30) antrat, ist diesmal nicht dabei – nach drei gemeinsamen Jahren auf dem Parkett. Der Tänzer und Zahnarzt machte sein Aus im Podcast "A bis Z" publik, den er mit seinem Freund und Kollegen Zsolt Sándor Cseke (38) betreibt. "Es ist echt eine komische Nachricht. Ich bin auch sehr, sehr traurig", sagte Alexandru in der Folge. Besonders bitter: Während er pausiert, wurde seine Frau Patricija Ionel (30)erneut für den Profi-Cast bestätigt und tanzt ohne ihn weiter bei RTL in Köln. Zsolt, der wieder Teil der Show ist, kündigte an, Alexandru "sehr" zu vermissen.

Im Gespräch erinnert sich Alexandru an die gemeinsame Zeit vor der Kamera, die Openings der Live-Shows und den Teamspirit mit den anderen Profis. In der vergangenen Staffel tanzte er mit Stuntfrau Marie Mouroum und landete auf Platz fünf – seine bislang beste Platzierung. Neben Alexandru fehlt dieses Jahr auch Kollegin Christina Hänni (35). Sie zeigte sich "wirklich traurig", betonte aber, dass keine erneute Schwangerschaft der Grund sei. RTL erklärte dazu gegenüber der Schweizer Zeitung Blick: Die "Let's Dance"-Familie sei inzwischen sehr groß, man könne nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen. Das sei kein endgültiges Aus, die Auswahl hänge auch von den prominenten Kandidaten ab. In der neuen Runde schwingen unter anderem Ross Antony (51), Esther Schweins (55), Sonya Kraus (52) und Anna-Carina Woitschack (33) die Hüften; bei den Profis sind unter anderem Kathrin Menzinger (37), Ekaterina Leonova (38), Valentin Lusin (38) und Vadim Garbuzov (38) dabei. Neu im Team: Social-Media-Star Victoria Sauerwald.

Abseits des Parketts setzt Alexandru nun andere Prioritäten. Der dreifache Vater will die unverhoffte Lücke im Kalender für Familie und Projekte nutzen. "Man muss sein Leben strukturieren. Man muss wissen, womit will ich wirklich Geld verdienen, was bringt das für die Kinder", erklärte er im Podcast. Mit Patricija verbindet ihn nicht nur die Leidenschaft fürs Tanzen, sondern auch ein turbulenter Familienalltag mit ihrem erstgeborenen Sohn und den Zwillingen, die sie im vergangenen Jahr begrüßten. Im Netz geben die beiden Einblicke in ihr Leben zwischen Studio, Praxis und Spielplatz – oft mit Humor, manchmal erschöpft, aber stets als Team. Für Patricija wird der "Let's Dance"-Frühling ohne ihren Mann zur Herausforderung, während Alexandru sich vorerst um den Alltag jenseits des Scheinwerferlichts kümmert.

RTL Sophia Thiel und Alexandru Ionel, Tanzpartner bei "Let's Dance" 2024

Collage: TVNOW / privat / RTL / Stefan Strassenburg Alexandru Ionel und Zsolt Sándor Cseke

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024