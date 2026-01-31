Blake Livelys private Sprachnachricht an Justin öffentlich

Eine bislang private Sprachnachricht von Blake Lively (38) an Justin Baldoni (42) wurde nun inmitten des eskalierenden Rechtsstreits um den Film It Ends With Us publik gemacht – von Fox News Digital. Darin hört man die Schauspielerin, wie sie sich vertraulich an ihren Co-Star und Regisseur wendet, mit dem sie 2023 am Set zusammenarbeitete. Blake schildert ihre damalige Situation als frischgebackene Mutter, spricht über Stress, fehlende Unterstützung und fragt, ob der Drehstart aus "egoistischen" Gründen verschiebbar sei. Die Nachricht wurde verschickt, bevor das Verhältnis der beiden zerbrach. Nun heizt der Mitschnitt die Debatte an, während Blakes Vorwürfe sexueller Belästigung weiter im Raum stehen.

In der Aufnahme sagt Blake: "Hey, ich hoffe, es geht dir richtig gut. Wollte mich nur kurz melden, um dich auf etwas aufmerksam zu machen", und erklärt, sie habe mit Ryan (49) gesprochen und ringe damit, private Umstände offenzulegen. Sie berichtet laut Fox News Digital von Schlafmangel nach der Geburt ihres vierten Kindes, der fehlenden Baby-Nanny und dem Druck, parallel einen anderen Dreh zu stemmen: "Gleichzeitig jeden einzelnen Tag den ganzen Tag am Set zu sein – da denke ich mir nur: 'Was habe ich mir dabei gedacht?'" Entertainment-Anwälte wie Tre Lovell und Jordan Matthews ordnen die Nachricht ein: kein schlagendes Indiz, aber aus ihrer Sicht stütze der Tonfall Justins Erzählung, Blake habe lediglich kreative Kontrolle gesucht. Justins eigene Verleumdungsklage vom Januar 2025 ist inzwischen abgewiesen worden; in Blake Livelys Verfahren wurden zuletzt zahlreiche Dokumente, darunter Aussagen und Chats, offengelegt.

Abseits des Gerichtssaals zeichnet sich in den Ausschnitten ein persönlicher Moment zwischen zwei Menschen ab, die damals eng am selben Projekt arbeiteten. Im Dezember 2024 sah sich der Schauspieler mit einer Klage von Blake konfrontiert, in der ihm unter anderem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde – Anschuldigungen, die er vehement bestreitet. Als Reaktion darauf erhob Justin, der als wahrer Familienmensch bekannt ist, selbst Klage wegen Verleumdung. Während sein Rechtsbeistand betont, Justin strebe weiterhin die Aufklärung der Vorwürfe an, hat sich der Schauspieler entschieden, sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Justin erlangte 2014 durch die Serie Jane the Virgin internationale Bekanntheit und etablierte sich mittlerweile zunehmend als Regisseur und Produzent. Der Prozess, der weitere Klärung für die aktuellen Anschuldigungen bringen könnte, ist für Mai 2026 angesetzt.

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set