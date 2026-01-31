Margot Robbie sorgt bei Filmpremiere für wilde Ehe-Gerüchte

Margot Robbie (35) hat bei der Premiere von "Wuthering Heights" in Los Angeles für ein Raunen auf dem roten Teppich gesorgt. Die Schauspielerin und Produzentin schwärmte von einem perfekten Start ins Kino-Wochenende: erst ein Abend mit Freundinnen und Cocktails, dann am Valentinstag ab ins Kino – "mit meinem Ehemann... oder wem auch immer". Das sagte Margot lachend im Gespräch mit dem Hollywood Reporter, während an ihrer Seite Ehemann Tom Ackerley (36) über den Teppich flanierte. Der romantische Anlass ist gesetzt: Der Film startet am 13. Februar, pünktlich zur Date-Night. Und Margot machte im opulenten Schiaparelli-Kleid sowie mit einem spektakulären Herz-Collier, das einst Elizabeth Taylor (†79) gehörte, unübersehbar klar, dass sie den Abend im großen Stil feiert.

Im Netz ließ die beiläufige Formulierung prompt die Kommentarspalten überkochen. Unter dem auf TikTok geteilten Clip sammelten sich Witze und Staunen: "Mein Ehemann oder Jacob Elordi, oder wer auch immer?", kicherte ein Nutzer, andere fragten augenzwinkernd, ob das Paar eine offene Ehe führe. Hintergrund des neckischen Moments: Margot hat die düstere Brontë-Adaption gemeinsam mit Tom durch ihre Firma LuckyChap Entertainment produziert, Regie führte Emerald Fennell (40). Tom zeichnet als Produzent mit, Margot spielt die leidenschaftliche Cathy Earnshaw, deren verhängnisvolle Liebe zu Heathcliff – verkörpert von Jacob – über Generationen Unheil bringt. Die Besetzung sorgte bereits für Diskussionen, doch Emerald verteidigte die Wahl: Der Film brauche jemanden wie Margot, "der die Menschen den Verstand verlieren lässt".

Abseits der Schlagzeilen wirkt das Duo Margot und Tom jedoch gefestigt. Die beiden lernten sich 2013 am Filmset kennen, gründeten gemeinsam LuckyChap und heirateten später im kleinen Kreis. Im Oktober 2024 wurden sie Eltern eines Sohnes, dessen Namen sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auf dem Teppich in Los Angeles traten sie ebenfalls als Team auf – auch wenn Kommentare in den sozialen Medien Co-Star Jacob ins Spiel brachten. Bei einem früheren Auftritt führten sich die beiden tatsächlich sogar kurz Hand in Hand durch das Blitzlichtgewitter: ein praktischer Balanceakt für Margots voluminöse Couture und ein Moment, der die Fans ebenso elektrisierte wie der freche Satz vom "Ehemann... oder wem auch immer".

Getty Images Margot Robbie, 2025

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood