Bushidos Schwiegertochter will eigene Musikkarriere starten

Es ist entschieden: Bushido (47) kehrt mit Anna-Maria Ferchichi (44) und der Großfamilie nach Deutschland zurück – und das schneller als gedacht. Anna-Maria machte es öffentlich und erklärte, die Rückkehr sei eine Herzensentscheidung gewesen. Die Familie zieht es nun nach München-Grünwald, wo sie sich zuletzt besonders wohl gefühlt habe. Überraschend trifft das vor allem Montry, den Stiefsohn des Rappers, und seine Freundin Yasmine, die erst im Frühjahr 2025 offiziell nach Dubai gezogen waren, um in der Nähe der Ferchichis leben zu können, wie das Portal Raptastisch berichtet. Während Bushido und Anna-Maria Kurs auf Deutschland nehmen, bleibt das junge Paar vorerst im Emirat – denn genau dort plant die 21-Jährige nun ihren ganz eigenen Karrierestart als Musikerin.

"Wir gehen jetzt erstmal bald in unser Haus in Dubai und haben jetzt auch erstmal nicht vor, nach München zu ziehen", erklärte Yasmine in einem Video-Update. Sich jetzt wieder an eine neue Stadt gewöhnen zu müssen, obwohl die beiden noch gar nicht so lange in Dubai leben – das ginge ihnen zu schnell. Doch für sie und Montry ist die neue Distanz zu seiner Familie kein Grund für Stillstand: Beide wollen zwischen Deutschland und Dubai pendeln. Denn Yasmine schmiedet eigene Pläne: Die 21-Jährige arbeitet an ihrer eigenen Musik und will beruflich damit durchstarten. "Mal schauen. Jetzt gerade mache ich einfach das, was mir Spaß macht und es war schon immer ein Traum von mir. Deswegen merke ich richtig, wie ich darin aufgehe", teilte sie mit. Diesem Traum wolle sie nun etwas näher kommen und parallel ihr Social-Media-Business weiter ausbauen. Wie ihr Sound klingen wird, ist noch offen – die ersten Schritte sind offenbar gemacht.

Privat bringt Yasmine einiges an Rückenwind mit. Ihre Mutter trug 2022 den Titel "Miss Intercontinental Marokko" und arbeitet international als Model – diese Ausstrahlung hat die Influencerin geerbt. Rund 70.000 Instagram-Fans folgen ihr bereits und begleiten den Alltag zwischen Studio, Social Media und Leben in Dubai. Im Familienkreis gilt Yasmine als ruhig, humorvoll und zupackend, Eigenschaften, die ihr in der Patchwork-Dynamik viele Sympathiepunkte eingebracht haben, denn Anna-Maria sprach in der Vergangenheit sehr liebevoll von ihrer Schwiegertochter in spe. Für das Paar heißt es jetzt: Nähe trotz Entfernung organisieren, die neuen Deutschland-Pläne der Familie im Blick behalten und gleichzeitig Yasmines Karrierewunsch vorantreiben.

Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak, September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / yasminelucyy Montry Lewe und Yasmine Marczak