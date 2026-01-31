Zu diesem Song brachte Kim Kardashian Tochter North zur Welt

Kim Kardashian (45) hat im Podcast "Khloé in Wonder Land" ein sehr persönliches Detail über die Geburt ihrer Tochter North West (12) verraten. Die Unternehmerin erzählte ihrer Schwester Khloé, dass North zu "Bohemian Rhapsody" von Queen das Licht der Welt erblickte. Die Szene spielte sich in Los Angeles ab, während Kims damaliger Ehemann Kanye West (48) im Kreißsaal die Musik übernahm. Mit dabei war auch Kourtney Kardashian (46), mit der Kim bis heute über diesen ganz speziellen Moment lacht. "Sie wusste, was sie wollte, seit dem Moment, in dem sie geboren wurde", sagte Kim über ihre Tochter.

Kim schilderte, dass Kanye ganz bewusst den Queen-Hit für den entscheidenden Augenblick auflegte. "Kanye hat aufgelegt, also hat er 'Bohemian Rhapsody' für den Moment gespielt, in dem sie herauskam. Und ist das nicht so sie?", sagte Kim im Gespräch und fügte hinzu, dass sie und Kourtney bei der Erinnerung Tränen lachen. Khloé kommentierte trocken: "Was für ein zufälliger Song." Kim selbst verbindet mit dem Klassiker starke Gefühle: "Wenn ich ihn höre, werde ich emotional." Im Podcast sprach die Vierfach-Mama außerdem darüber, dass viele Menschen ihre Beziehung zu North falsch einschätzen. Entgegen der Annahme, sie sei vor allem die "Bestie" ihrer Tochter, betonte Kim, dass North klare Regeln habe – Ausdruck und Style seien aber ihr freier Raum. Bunte Haare, Clip-Piercings und auffällige Looks habe North schon im Vorschulalter geliebt, erzählte die Reality-Ikone.

Abseits solcher Familienanekdoten zeigt Kim im Alltag viel Struktur. Die Reality-TV-Darstellerin teilt sich die Erziehung ihrer vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm mit Ex-Mann Kanye, während die Schwestern Khloé und Kourtney als enge Vertraute regelmäßig an ihrer Seite sind. Kim fördert auch Norths Kreativität bewusst und schafft Schutzräume, in denen ihre Tochter sich ausprobieren kann. Dass Musik in dieser Familie eine große Rolle spielt, verwundert kaum: Und ausgerechnet ein Rock-Epos als Soundtrack zur Geburt wurde zu einer Erinnerung, die Kim, Kourtney und North bis heute verbindet.

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Tochter North beim Super Bowl 2022

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag