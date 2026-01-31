Caro Daur fiebert erneut bei Alexander Zverevs Match mit

Alexander Zverev (28) hat den Finaleinzug bei den Australian Open verpasst – und doch war die Atmosphäre in der Rod Laver Arena elektrisierend. In Melbourne kämpfte der Tennisstar am späten Abend in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Carlos Alcaraz, ehe er ausschied. Auf den Rängen drückte Social-Media-Star Caro Daur (30) die Daumen. Auch beim Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Learner Tien saß sie bereits in Zverevs Boxen-Nähe. Mit im Publikum: Australiens Premierminister Anthony Albanese und Tech-Unternehmer Bill Gates (70), die das Duell live verfolgten.

Caro, die schon während der Turnierwochen mehrere Tennispartien besuchte und in ihren Storys wiederholt Stadionmomente zeigte, hatte zuvor auch die deutsche Spielerin Eva Lys unterstützt. Während der Showdown gegen Carlos die Zuschauer bis in die späten Stunden fesselte, fehlte an Alexanders Seite in diesem Jahr eine sonst vertraute Begleiterin: Sophia Thomalla (36) reiste nicht nach Australien. Der 28-Jährige wirkte nach dem Match gefasst, konzentrierte sich aufs Sportliche – und verschwand rasch in den Katakomben.

Schon in den vergangenen Wochen hatten Gerüchte für Aufsehen gesorgt, Alexander und Caro könnten mehr als nur freundschaftlich verbunden sein. Doch als ein Reporter von Bild in Melbourne genauer nachhakte, reagierte der Tennisprofi deutlich verärgert. "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Schei* könnt ihr machen", stellte Alexander klar. Im Anschluss betonte Alexander erneut, dass er sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle. "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen", sagte der Sportler. Aus dem Umfeld verlautete damals, Sophia sei lediglich aus organisatorischen Gründen nach Deutschland gereist.

Anzeige Anzeige

Molter, Frank Caro Daur, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Molter, Frank Caro Daur, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub