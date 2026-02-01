Das war Emilios (†) letzte Nachricht an Mama Simone Ballack

Es ist eine Szene, die alle am Lagerfeuer im Dschungelcamp den Atem anhalten lässt: Simone Ballack (49) spricht an Tag 10 der Show über die letzte Nachricht ihres Sohnes Emilio (†18), der 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal starb. Ihren Mitcampern erzählt sie, dass die letzten Worte ihres Sohnes auf ihrem Handy nur aus zwei Emojis bestanden: zwei Herzen. "Er hat mal ein Herz geschickt, mal ein Küsschen, aber nie zwei Herzen", sagt Simone sichtlich bewegt und macht klar, wie sehr sie diese letzte WhatsApp bis heute begleitet.

Im Gespräch mit der Gruppe erzählt Simone, dass sie seit Emilios Tod immer wieder Zeichen wahrnehme. Eine enge Freundin sei Medium, erklärt sie, und gemeinsam hätten sie viel "mit Emilio gemacht". Für sie stehe fest: "Er ist auch noch nicht ganz weg, er ist noch da. Das merke ich." Zu Hause würden manchmal Bilder einfach von der Wand fallen, berichtet sie. Besonders eindringlich beschreibt sie die Todesnacht: Sie sei ungewöhnlich unruhig gewesen, habe nicht schlafen können und schließlich ausgerechnet im Zimmer ihres Sohnes übernachtet – etwas, das sie sonst nie tue. Dann, so Simone, habe plötzlich "das ganze Haus vibriert". Niemand außer ihr habe etwas gehört, doch kurz danach habe das Telefon geklingelt – der Anruf mit der tragischen Nachricht aus Portugal.

Im Dschungeltelefon vertieft Simone ihre Sicht auf diese Erlebnisse und spricht ruhig, aber bestimmt über ihre Überzeugung, dass die Energien Verstorbener noch eine Zeit lang bei ihren Liebsten bleiben. "Ich glaube total an Energien", sagt sie und schildert, dass sie diese im Dschungel viel intensiver spüre als zu Hause, weil es dort keine Ablenkung gebe und man sich mit seinen Themen auseinandersetzen müsse. Für sie sei klar: "Wenn Menschen sterben, sind ihre Energien trotzdem noch hier, zumindest eine gewisse Zeit. Es ist ein Prozess, bis man die Welt verlässt. Irgendwann gehen die Seelen ganz."

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio