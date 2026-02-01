Dschungel-Eva zu flirty: Patrick Romer zieht Konsequenzen

Tag zehn im Dschungelcamp und die Lage eskaliert: Patrick Romer (30) sieht sich plötzlich im Zentrum einer Flirt-Debatte rund um Evanthia Benetatou (33) – und zieht nun klare Konsequenzen. Im Camp wird offen darüber gesprochen, ob Eva dem Reality-Bauern zu nah kommt, obwohl dieser draußen mit Freundin Annelie Henze liiert ist. Während Stephen Dürr (51) der 33-Jährigen ins Gesicht sagt, sie sei "flirty unterwegs", versuchen Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58), die Situation einzuordnen. Am Weiher kommt es schließlich zum klärenden Gespräch zwischen Patrick und Eva. Dort macht der Bauer sucht Frau-Star deutlich, dass er auf Abstand gehen will und ihre Beziehung nur noch auf einer freundschaftlichen Ebene mit klarer Distanz weiterführen möchte.

Zuvor war Eva bereits massiv in die Defensive geraten. Stephen erklärte ihr vor versammelter Runde, dass es für ihn so wirke, als sei sie auffallend auf Patrick fixiert, was die ehemalige Bachelor-Kandidatin empört zurückwies. Im Dschungeltelefon stellte sie klar: "Ich will nichts von ihm, er will nichts von mir." Samira zeigte sich dennoch skeptisch und verwies auf Evas Vorgeschichte, wenn es um vergebene Männer geht. Auch Hubert sprach Eva am Weiher offen an und gestand, dass ihr Verhalten für ihn "wieder wie ein Fehler" aussehe, weil sie häufig bei Patrick oben gesessen habe. Eva fühlte sich dadurch laut eigener Aussage gedemütigt, allein gelassen und als Zielscheibe abgestempelt. Als Patrick schließlich betont, seine Priorität sei seine Beziehung zu Annelie und er wolle "freundschaftliche Distanz wahren", akzeptiert Eva sichtlich getroffen.

Schon vor zwei Tagen hatte Mitcamperin Ariel im Camp kein gutes Haar an Eva gelassen und ihre "freundschaftliche" Nähe zu Patrick offen kritisiert. "Die flirten, oder? Extrem!", schloss die Reality-TV-Teilnehmerin damals gegenüber Samira, die daraufhin zustimmte. Gestern legte sie dann nach: Ariel unterstellte dem Duo plötzlich Nähe, die über Lagerfeuer-Kameraderie hinausgehe: "Patrick, ein vergebener Mann hier drinnen, der mehr mit Eva chillt als wahrscheinlich mit seiner Freundin?" Als Patrick und Eva fassungslos nachhaken, legt Ariel nach: "Wenn hier keine Kameras wären, hätte er sie schon längst geb*mst."

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

