"Lüge": Serkan Yavuz leugnet Samiras Vorwürfe über Unterhalt

Serkan Yavuz (32) meldet sich mit deutlichen Worten im Netz, nachdem seine Ex-Frau Samira Yavuz (32) gestern im Dschungelcamp über ihn und die gemeinsamen Kinder gesprochen hat. In der TV-Show hatte die zweifache Mutter behauptet, der Realitystar würde keinen Unterhalt zahlen. Diese Aussage will Serkan so nicht stehen lassen und geht jetzt auf Instagram in die Offensive. In mehreren Stories erklärt der Influencer, dass für ihn beim Thema Kinder und Vaterrolle eine klare Grenze erreicht sei und er die Vorwürfe entschieden zurückweist: "Ich habe bis heute andere Sachen bezahlt, die wir als 'Unterhalt' vorerst versehen haben", schrieb er und fügte hinzu: "Es ist nicht wahr, dass sie nichts bekommen hat, solange es nicht offiziell berechnet und geklärt wurde."

Weiter schildert Serkan, er habe eigentlich vermeiden wollen, öffentlich nachzutreten. "Ich wollte die ganze Zeit nichts dazu sagen, weil ich wirklich NICHTS Böses für niemanden will", schreibt er. Doch die Aussagen aus dem Dschungel und die Reaktionen darauf hätten ihn zum Handeln gezwungen. Vor allem stört ihn, dass auf Social Media nun infrage gestellt werde, ob er seine Kinder nur "für den eigenen Schein" in den Vordergrund stelle. "Ich arbeite und ackere NUR für die beiden!", betont der 32-Jährige und macht deutlich: Ich würde "niemals meine Kinder für irgendwas benutzen". Er räumt ein, "ein beschissener Ehemann" gewesen zu sein und erklärt, darüber dürfe Samira sagen, was sie wolle – solange es der Wahrheit entspreche. Die Unterhaltsvorwürfe bezeichnet er dagegen als "einfach eine Lüge".

Noch am Vortag hatte sich der The Summit-Gewinner überraschend versöhnlich gezeigt. In seiner Instagram-Story postete er ein Bild von seiner Ex samt Voting-Nummer und schrieb dazu: "Egal, welche Differenzen Samira und ich haben, wir haben zwei wundervolle Kinder, die immer Priorität Nummer 1 sind." Deshalb wünsche er der Influencerin alles Gute und rief seine Follower dazu auf, für sie im Dschungelcamp abzustimmen. Auch auf die Beziehung zu ihr ging er ein. "Falscher Stolz oder Ego haben hier keinen Platz", betonte Serkan, "ich freue mich selbstverständlich, wenn Samira die Krone gewinnt und Erfolg im Leben hat, weil es immer um die Absicherung und Zukunft der Kinder geht."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025