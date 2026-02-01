Sam Dylan behauptet: Serkan Yavuz hat jemand Neues im Leben

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) sorgt mit einer neuen Behauptung für Aufsehen: In einer Instagram-Story erklärte der 34-Jährige nun, dass Serkan Yavuz (32), ebenfalls bekannt aus diversen Reality-Formaten, bereits wieder jemand Neues im Leben habe. Diese Nachricht dürfte besonders deswegen brisant sein, da Serkan offiziell weiterhin als Single gilt und seine Trennung mit Samira Yavuz (32) noch immer für Schlagzeilen sorgt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte im Dschungelcamp zuletzt deutlich gegen ihren Ex ausgeteilt. Unter anderem beschuldigte sie den Vater ihrer Kinder, keinen Unterhalt zu zahlen.

In seiner Story zeigte sich Sam überzeugt davon, dass Samira noch Gefühle für ihren Ex-Partner hat und die neue Frau in Serkans Leben deshalb nicht akzeptiere: "Das gefällt ihr gar nicht", erklärte der The 50-Star und fügte hinzu: "Ja, Serkan hat echt Scheiße gemacht. Doch jetzt darf er auch sein neues Leben leben. Ohne dass da durch Eifersucht Dinge falsch dargestellt werden." Namen oder weitere Details wollte er dabei jedoch nicht preisgeben, um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen.

Während Serkan zu Sams Aussagen bislang kein Wort verloren hat, reagierte er auf die Vorwürfe von Samira vor wenigen Stunden deutlich. In mehreren Instagram-Stories stellte der Influencer klar: "Ich habe bis heute andere Sachen bezahlt, die wir als 'Unterhalt' vorerst versehen haben." Die Behauptung, Samira habe nichts bekommen, wies er entschieden zurück. "Es ist nicht wahr, dass sie nichts bekommen hat, solange es nicht offiziell berechnet und geklärt wurde", so Serkan weiter. Seine Kinder seien für ihn das Wichtigste: "Ich arbeite und ackere NUR für die beiden!"

Collage: Imago, Imago Sam Dylan und Serkan Yavuz, Collage

Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025