Mick Jaggers Enkelin in tiefer Trauer: Partner Alex ist tot

Alexander Key, der 37-jährige Partner von Mick Jaggers (82) Enkelin Assisi Jackson (33), wurde nach einer Woche intensiver Suche tot aufgefunden. Das berichtet The Mirror. Seine Leiche entdeckte die Polizei gemeinsam mit der Küstenwache am 31. Januar im Meer vor der Küste von Bude, Großbritannien. Die Nachricht erschütterte nicht nur die Familie der Rocklegende, sondern vor allem Assisi und die beiden gemeinsamen Töchter Ezra und Romy. Der zweifache Vater war zuvor am 23. Januar zuletzt in einem Pub im Küstenort Boscastle gesehen worden, bevor jede Spur von ihm verlorenging.

"Die formelle Identifizierung steht noch aus, aber die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei der Person um den 37-jährigen Alexander Key handelt", heißt es in der Mitteilung, die The Mirror vorliegt. Die Todesumstände werden nach jetzigem Stand nicht als verdächtig eingestuft. Alexander war in der Region kein Unbekannter: In Boscastle führte er das beliebte Meeresfrüchterestaurant "The Rocket Store", in dem er sich mit viel Leidenschaft um Gäste und Küche kümmerte, während Assisi sich vor allem um das Familienleben in Cornwall kümmerte.

Assisi ist die älteste Enkelin von Mick und stammt aus seiner Beziehung mit Jade Jagger (54) und deren ehemaligem Partner, dem Künstler Piers Jackson. Mit Alexander baute sie sich im Südwesten Englands ein ruhiges Leben fernab der großen Showbühnen auf. Gemeinsam wurden sie Eltern von zwei Töchtern, Ezra und Romy, die nun ihren Vater verloren haben. Schon in den Tagen nach Alexanders Verschwinden hatte die Familie öffentlich um Hinweise gebeten und die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht aufgegeben.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick im Juni 2023

Instagram / cannegosfarm Assisi Jackson

