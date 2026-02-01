Sarah Franssen enthüllt das Geschlecht von Baby Nummer zwei

Sarah Franssen (27) hat das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten – und es wird ein Mädchen! Gemeinsam mit ihrem Partner Henri teilte die Influencerin die frohe Botschaft in einem emotionalen Instagram-Reel. In dem Video steht das Paar an seiner Hochzeitslocation, Henri schaut lächelnd auf sein Handy und überreicht Sarah schließlich einen rosa Blumenstrauß, womit die Geschlechterfrage gelöst ist. Die werdende Mama zeigte sich überglücklich und schrieb dazu: "Wir sind so happy, denn für Cleo ist es bestimmt wunderschön, eine fast gleich alte Schwester zu haben."

Sarah erklärte außerdem, dass sie mit ihrer Vermutung richtig lag: "Ich war mir fast zu 100 Prozent sicher, dass es wieder ein Mädchen wird, da ich die NUB-Theorie bei den Ultraschallbildern mittlerweile studiert habe." Die Angelegenheit scheint ihr besonders am Herzen zu liegen, denn sie verriet zudem, dass sie als Einzelkind schon immer von einer engen schwesterlichen Beziehung geträumt hat. Für ihre erste Tochter Cleo bedeutet die Nachricht daher eine besondere Zukunftsperspektive, in der die zwei Mädchen unzertrennlich aufwachsen können.

Für Sarah und Henri könnte das Familienglück kaum größer sein. Erst vor wenigen Monaten wurden sie Eltern ihrer kleinen Tochter Cleo und jetzt freuen sie sich bereits auf den zweiten Nachwuchs. Die Influencerin ließ bereits durchblicken, wie überrascht die beiden waren, erneut so schnell eine Schwangerschaft zu erleben. Doch das Paar, das seine aufregenden Lebensmomente gerne mit seiner Community teilt, scheint sich rundum wohl in der Rolle als junge Eltern zu fühlen und strahlt vor Vorfreude auf das neue Familienmitglied.

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssenmit Tochter Cleo, Oktober 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen und Ihr Mann Henri

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssen und ihr Partner Henri