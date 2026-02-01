Zweites Baby: Renata & Valentin Lusin verkünden Geschlecht

Renata Lusin (38) und Valentin Lusin (38) haben das Geschlecht ihres zweiten Kindes jetzt bei einer emotionalen Gender-Reveal-Party enthüllt. Vor den versammelten Freunden und Familienmitgliedern ließen die Let's Dance-Stars die lang ersehnte Nachricht platzen: Es wird ein Mädchen! Damit bekommt ihre Tochter Stella, die 2024 das Licht der Welt erblickte, eine kleine Schwester. Im Haus des Paares war die Freude über die Verkündung deutlich spürbar, während RTL die schönen Momente mit der Kamera einfing.

Die Vorfreude auf den Familienzuwachs ist groß. Bereits im vergangenen Jahr hatte Renata bekanntgegeben, dass sie erneut schwanger sei und das Baby im Frühjahr 2026 erwartet werde. "Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", sagte sie zu Bild. Die Profitänzerin teilte die aufregenden Neuigkeiten mit strahlenden Augen und betonte, wie unbeschreiblich das Gefühl sei, bald erneut Eltern zu werden. Ein genaues Geburtsdatum möchte das Paar aber noch nicht verraten.

Auch bei Valentin war die Freude über das Babygeschlecht riesig, auch wenn er zuvor offen zugegeben hatte, sich insgeheim ein bisschen mehr männliche Unterstützung im Haus gewünscht zu haben. "Ich glaube, dass ich mir ein bisschen mehr einen Jungen wünsche, Renata aber ein bisschen mehr ein Mädchen", verriet er im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte. Am allerwichtigsten bleibe für den Tänzer aber: "Ich wünsche mir hauptsächlich, das ist das Wichtigste, ein gesundes Kind."

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, "Let's Dance"-Profis

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Februar 2024