Dschungel-Affäre? Umut Tekin bezieht endlich Stellung

Umut Tekin (28) musste am Samstag als zweiter Kandidat das Dschungelcamp verlassen. Nun nutzt der Realitystar eine Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, um zu den Gerüchten über eine Fake-Lovestory Stellung zu nehmen. Dabei geht es insbesondere um die angebliche Inszenierung einer Liebesgeschichte zwischen ihm und seinen Mitcamperinnen Ariel und Eva (33). Umut betont ausdrücklich, dass die Vorwürfe bezüglich Eva haltlos seien. "Vielleicht lag es am Ende irgendwie daran, dass die Leute nicht angerufen haben, ich weiß nicht, aber das stimmt einfach nicht", erklärt er bestimmt. Mit Ariel habe er die Differenzen mittlerweile klären können, sie habe sich bei ihm entschuldigt, und das Thema sei für ihn erledigt.

Unter anderem hatten Umuts Ex-Partnerin Jana-Maria Herz (33) und Realitystar Verena Kerth (44) zuvor behauptet, dass er im Vorfeld der Show eine mögliche Fake-Liebesgeschichte mit Eva besprochen habe. Umut reagiert entschieden auf diese Anschuldigungen und zeigt sich genervt von dem Drama: "Wenn man im Dschungelcamp ist, dann kommen die ganzen Würmer aus der Erde rausgekrochen." Er glaubt, die Spekulationen könnten ihm sogar Zuschaueranrufe gekostet haben, die ihn länger im Camp gehalten hätten.

Bereits vor einigen Tagen war die Fake-Lovestory zwischen Umut und Ariel ein großes Thema im Dschungelcamp. Zwischen den beiden flogen die Fetzen, nachdem Umut Ariel öffentlich vorgeworfen hatte: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?" Ariel reagierte empört und konterte: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Die Szene eskalierte, als beide sich gegenseitig mit Schwüren zu übertrumpfen versuchten. Später behaupteten Jana-Maria und Verena dann, dass Umut auch eine Fake-Lovestory mit Eva geplant hatte.

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026