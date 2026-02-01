Ariel streitet sich heftig mit Mitcamper Patrick und Gil

Tag zehn im Dschungelcamp und Reality-TV-Star Ariel steht wieder im Mittelpunkt eines lautstarken Eklats: Mitten im Camp kracht es erneut zwischen ihr und ihren Mitcampern Patrick (30), Hardy (57) und Gil (43). Auslöser ist Gils Liege, die Ariel unbedingt für sich beanspruchen will. Weil Gil sich weigert, das Bett noch in dieser Nacht umzubauen und erst den nächsten Tag vorschlägt, eskaliert die Situation. Vor allen Campern geht Ariel vor allem auf Patrick los und attackiert ihn mit scharfen Worten – und das alles unter den wachsamen Augen der übrigen Lagerbewohner, die dem Streit fassungslos folgen.

Im Camp versuchte Gil, die Situation zu entschärfen, blieb jedoch erfolglos. "Du bist ein kranker Lügner", schleuderte Ariel ihm entgegen und ließ sich selbst von seinen wiederholten Beschwichtigungsversuchen nicht beruhigen. Auch Hardy zeigte sich genervt von Ariels Verhalten und erklärte deutlich: "Das Problem mit Ariel? Sie verteilt dauernd Angriffe." Als Gil schließlich zermürbt fragte, wie sie zur Ruhe kommen könne, war Ariels Antwort unmissverständlich: Sie werde nicht aufhören, ihn wegen seiner angeblichen Verfehlungen zu konfrontieren. Dies sorgte für eine angespannte Atmosphäre im Camp, die mit dem Bettstreit begonnen hatte und in immer härteren Anschuldigungen mündete.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Ariel im Camp für polarisierende Momente gesorgt. Ihre impulsive Persönlichkeit treibt viele Mitcamper immer wieder an ihre Grenzen. Doch während sie bei Auseinandersetzungen oftmals allein das letzte Wort beansprucht, ist diese direkte Art auch Teil ihres Images. Als Reality-TV-Star beherrscht sie das Drama perfekt und weiß, wie sie sich in Szene setzt. Für die anderen Campbewohner werden die verbalen Schlagabtausche allerdings zunehmend zu einer Belastungsprobe. Besonders Hardy scheint genug von den ständigen Konflikten zu haben – und auch Patrick und Gil dürften sich langsam fragen, wie viele Nerven der Rest der gemeinsamen Zeit kosten wird.

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hardy Krüger, Umut Tekin und Ariel, Dschungelcamp 2026

