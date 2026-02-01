Dieser Promi muss das Dschungelcamp an Tag 10 verlassen

Tag 10 im Dschungelcamp bringt die nächste Entscheidung unter dem australischen Himmel: Live aus dem Camp melden sich Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) und verkünden, dass für Mirja du Mont (50) das Abenteuer beendet ist. Es ist erst wenige Minuten her, da fällt das Urteil der Zuschaueranrufe – und die 50-Jährige nimmt es gelassen. Ihre Mitcamper umarmen das Model, während sie sich gefasst zeigt: "Ist egal, für mich ist das total in Ordnung. Das macht gar nichts, alles gut." Der Moment trifft die Runde in Murwillumbah sichtbar.

Spannend blieb es bis zuletzt auch für Stephen Dürr (51): Der Schauspieler landet erneut knapp vor dem Aus, erhält die zweitwenigsten Anrufe und erinnert damit an seine Zitterpartie von vorgestern – diesmal darf er dennoch bleiben. Gestern hatte Eva Benetatou (33) kurz gebangt, heute muss die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht zittern und ist sicher. Für Mirja endet also der Wettkampf um die Krone, während die übrigen Camper mindestens noch eine Nacht länger am Lagerfeuer Platz nehmen und auf die nächsten Prüfungen und Votings zusteuern.

Mirja ist nach Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28) bereits der dritte Star, der das Camp in dieser Staffel verlassen musste. Der Abschied von Umut sorgte am Vortag für reichlich Gesprächsstoff unter den Zuschauern. Besonders der Realitystar selbst war sichtlich enttäuscht über das plötzliche Aus. "Es kommt mir vor wie ein schlechter Traum", sagte er im ersten Moment nach der Entscheidung. Trotz seiner aktiven Rolle im Camp und dem engen Zusammenhalt mit einigen Mitcampern reichten am Ende die Anrufe nicht aus.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026