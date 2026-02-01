Umut und Jana-Maria waren vor "Temptation Island" getrennt

Im Dschungelcamp sorgt Umut Tekin (28) mit einem offenen Geständnis für Aufsehen. Der Reality-TV-Star sprach mit Mitcamperin Eva Benetatou (33) über seine Erfahrungen bei der TV-Show Temptation Island VIP. Dabei machte er deutlich, dass er vor Beginn der Dreharbeiten nicht mit seiner damaligen Partnerin Jana-Maria Herz (33) zusammen war. Dennoch habe er am Format teilgenommen – aus finanziellen Gründen – und verliebte sich dort neu. "Ich wurde über Jahre hinweg beschuldigt, jemanden betrogen zu haben", erklärte er. In der Show schlief er mit Emma (25), was in den sozialen Medien für Furore sorgte. Sein Verhalten bei seinem Dreamdate bereut er bis heute.

Im Gespräch mit Eva schilderte Umut, wie belastend die Zeit nach der Show für ihn gewesen sei. Über Jahre hinweg sei er, so sagt er, mit Vorwürfen der Untreue konfrontiert worden. Gleichzeitig habe er geschwiegen und die Kritik auf sich ruhen lassen. "Ich habe nie etwas dazu gesagt, immer für mich behalten. Lange habe ich darunter gelitten", erzählte er. Seine Entscheidung, an "Temptation Island VIP" teilzunehmen, sei rein pragmatisch gewesen. Für seine damalige Arbeit als Altenpfleger habe er nur ein geringes Gehalt erhalten, weshalb die finanzielle Unterstützung durch die Show für ihn wichtig war: "Ich habe das Geld gebraucht, um viele Sachen zu begleichen, vor allem Miete. Als Altenpfleger verdienst du sehr wenig."

Die Geschichte von Umut und Jana-Maria begann lange vor ihrer Teilnahme an "Temptation Island VIP". Die beiden lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und verließen die Show gemeinsam. Anschließend lernten sie sich – mit mehreren Liebeskrisen – kennen und testeten ihre Liebe auf der Insel der Versuchung. Im Dschungelcamp reflektiert Umut die Zeit, die ihn offenbar bis heute prägt.

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

Anzeige