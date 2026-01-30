Simone Ballack spricht im Dschungel über den Tod des Sohnes

Tränenreicher Moment im australischen Dschungel: Simone Ballack (49) hat in der siebten Nacht von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! offen über den Tod ihres Sohnes Emilio (†18) gesprochen. Bei der Nachtwache mit Mirja du Mont (50) erzählte die Reality-Teilnehmerin, was in jener Augustnacht 2021 in Deutschland geschah, während Emilio in Portugal bei einem Quad-Unfall verunglückte. "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es", sagte Simone im Gespräch, das RTL zeigte.

Im Dschungeltelefon führte Simone aus, sie habe in jener Nacht eine Energie gespürt, "die noch nie da war". Sie schildert: "Ich war in Deutschland, er in Portugal. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe im Haus ganz laute Geräusche gehört. Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist." Seither gebe ihr die Spiritualität bis heute Kraft: "Ich glaube ja an Engel und auch an Energien. Da ziehe ich mir meine Kraft raus. Das hilft mir", so die 49-Jährige in der RTL-Sendung. Sie betonte weiter, wie dankbar sie für ihre beiden Söhne Louis und Jordi sei und dass "der dritte von oben aufpasst".

Die 49-Jährige spricht im Dschungelcamp auch über ihre angespannte familiäre Vergangenheit: Seit 14 Jahren habe sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter, von der sie sich als Teenager unverstanden und schließlich "rausgeschmissen" fühlte. Auch ihren Vater habe sie seit Emilios Beerdigung nicht mehr gesehen. Den Schmerz um Emilio, ein gemeinsames Kind mit Ex-Mann Michael Ballack (49), trägt Simone sichtbar bei sich: Um ihren Hals hängt eine Kette mit einem Stein, der aus einem Teil seiner Asche gepresst wurde.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, Juni 2021