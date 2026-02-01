Claudia Obert verlässt Australien wegen familiären Notfalls

Familienschock am Gold Coast-Strand: Claudia Obert (64) hat ihre Australien-Reise mitten im Dschungelcamp-Trubel abrupt abgebrochen und sitzt mit Partner Max Suhr (27) im Flieger nach Deutschland. Die Unternehmerin war als Begleiterin von Dschungelcamp-Teilnehmerin Eva Benetatou (33) nach Surfers Paradise gereist, nun zwingt ein Notfall in Max’ Familie zum schnellen Abschied. "Es gab einen schweren Krankheitsfall in der Familie von Max. Deshalb fliege ich jetzt mit ihm zurück", sagte Claudia der Zeitung Bild. Der Abflug erfolgte kurzfristig, die gemeinsame Rückreise mit Max ist organisiert, und Eva bleibt ohne ihre lautstarke Unterstützerin vor Ort.

Nach Bild-Informationen hat die Entscheidung finanzielle Folgen: Weil die Produktion laut Begleitervertrag nur die Abreise nach dem offiziellen Finale am 8. Februar übernimmt, muss Claudia den vorgezogenen Rückflug offenbar selbst zahlen – rund 5000 Euro stehen im Raum. Ein RTL-Sprecher wollte zu Vertragsfragen keine Stellung nehmen: "Zu Vertragsangelegenheiten äußern wir uns nicht", zitierte das Blatt. Zuvor hatte die Society-Lady im Begleiterhotel für Schlagzeilen gesorgt: Sie verließ kurzerhand das Quartier, setzte sich für einen spontanen Tagestrip in den Flieger nach Sydney und brachte mit ihren Aktionen Leben in die sonst ruhige Runde. Trotz der überstürzten Abreise versichert die Designerin, dass ihre Unterstützung für Eva weitergeht: "Ich werde weitermachen. Da ist es egal, ob ich hier bin oder woanders."

Über einen eigenen Einzug ins Camp denkt Claudia indes nicht ernsthaft nach. "Ich bewundere alle, die in diesen Dschungel gehen. Aber wurden denn alle auf ihren Geisteszustand untersucht? Oder mal der IQ getestet? Wie kam diese Truppe zustande?", sagte die Reality-Bekannte mit gewohnt scharfer Zunge. Privat zeigt sie sich an der Seite von Max häufig als gut gelaunte Gastgeberin, die das Rampenlicht liebt und spontane Ideen auch umsetzt – ob Jetset-Trip oder Partyauftritt. Luxus, Leichtigkeit und lautstarke Sprüche gehören bei der Unternehmerin zur Marken-DNA. Und wenn es nach Claudia geht, gäbe es nur ein Setting, das sie doch noch locken könnte: "Wenn das Camp in St. Tropez oder Monaco stattfindet, bin ich gerne dabei", erklärte sie lachend.

Imago Claudia Obert am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

Instagram / iammaxsuhr Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin