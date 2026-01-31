Überraschend: Dieser Dschungelstar muss das Camp verlassen

Tag neun im Dschungelcamp endet mit einem Paukenschlag: Realitystar Umut Tekin (28) ist raus. Live aus Murwillumbah in Australien verkündeten Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) jetzt, dass für den 28-Jährigen das Abenteuer im Busch beendet ist. Der Camper hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten und muss sofort seine Sachen packen. Sichtlich überrumpelt reagierte er auf die Entscheidung und rang um Fassung: "Es kommt mir vor wie ein schlechter Traum." Während sich Umut noch zu sortieren versuchte, atmeten die übrigen Stars im Camp kurz auf – zeigten sich jedoch ebenso schockiert von der Verkündung.

Eng wurde es zudem für Evanthia Benetatou (33). Die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekam von Sonja und Jan ein unsicheres "Vielleicht" und erfuhr dadurch, dass sie die zweitwenigsten Zuschauerstimmen bekommen hat und nur knapp dem Exit entkam. Kurz vor der Verkündung zeigte sich auch Stephen Dürr (51) besonders nervös. "Jetzt bin ich angezählt", sagte der Schauspieler, der schon am Vortag um seinen Verbleib bangen musste, nachdem er die zweitwenigsten Anrufe bekommen hatte. Diesmal darf er jedoch bleiben, während Umut seine Koffer packen muss.

Am Vortag hatte Nicole Belstler-Boettcher (62) als erste Teilnehmerin das Camp verlassen müssen, nachdem sie in der Zuschauergunst den Kürzeren zog. Die Schauspielerin hatte nur wenige Chancen, sich bei Prüfungen zu beweisen oder ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis zu stellen. "Ich hätte gern mehr von mir gezeigt", hatte sie nach der Verkündung am Lagerfeuer gesagt. Umut hatte sich im Camp häufig als Anpacker gezeigt, pflegte enge Gespräche mit Mitcampern und suchte Nähe in den ruhigen Minuten abseits der Spiele – gereicht hat das den Zuschauern offenbar nicht.

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026