Einstiges OnlyFans-Model schließt sich Amish-Gemeinschaft an

Kendra Bates hat ihr altes Leben in Los Angeles hinter sich gelassen und ist in eine Amisch-Gemeinschaft im ländlichen Pennsylvania eingezogen – begleitet von Kameras für die neue TLC-Serie "Suddenly Amish", deren erste Folge am Dienstag, 13. Januar, um 22 Uhr ET anlief. Die 33-jährige Tänzerin, die zuvor auch auf OnlyFans aktiv war, sucht Nähe zu ihrem Glauben und einen Neuanfang fern der Glamourwelt. Eingeladen wurde sie von Bischof Vernon, der eine Gruppe sogenannter "English" – also Nicht-Amische – aufnahm. Kendra startet das Experiment nicht allein, sondern als eine von sechs Teilnehmern, die in der Show das strenge Alltagsleben der Gemeinschaft erproben.

Gegenüber People schildert Kendra, sie habe sich in L.A. zunehmend fehl am Platz gefühlt und beruflich in einer Sackgasse gesehen. "Der Beruf der Tänzerin passt nicht mehr zu mir. Ich muss bei Jobs sehr wählerisch sein, bei welchen ich mich moralisch wohlfühle – da gibt es kaum welche", sagt sie. Die Casting-Anzeige für "Suddenly Amish" habe sie "in einer Übergangsphase" ihres Lebens entdeckt – genau zur rechten Zeit. In einer emotionalen Szene der Auftaktfolge spricht sie offen über ihre frühere Präsenz auf OnlyFans. Das sei ihr "tiefster Punkt" vor der Taufe gewesen, erzählt sie, und sie ringe noch heute damit, sich selbst dafür zu vergeben. Ihren Schritt in die Tradition begründet sie auch mit ihrer Herkunft: In ihrer Familie gab es Mennoniten – eine Glaubensgemeinschaft, deren Lebensweise den Amischen nahesteht und die zahlreiche Regeln wie auch Werte teilt.

Privat war Kendra schon immer von der Welt der Amischen fasziniert: Während des Studiums in Ohio lernte sie bei einer sogenannten Rumspringa-Party einen jungen Mann kennen, verliebte sich – und stand am Ende vor der Entscheidung zwischen einem gemeinsamen Leben in der Gemeinschaft oder dem Traum, als Tänzerin nach L.A. zu gehen. Sie wählte damals die Karriere – der Kontakt zu ihrer Jugendliebe brach ab. Heute sagt die Tänzerin, sie sei offen, in der neuen Umgebung auch Liebe zu finden. "So wie ich mich für Erfahrungen öffne, öffne ich mich auch für Liebe und Verbindung", erklärt sie im Interview.

_kendrabates_ Ex-OnlyFans-Model Kendra Bates, 2025

_kendrabates_ Ex-OnlyFans-Model Kendra Bates, 2022

_kendrabates_ Ex-OnlyFans-Model Kendra Bates, 2025

