Brooklyn Beckham gewinnt 1 Million neue Instagram-Follower

Brooklyn Peltz-Beckham (26) erlebt gerade einen riesigen Hype auf Instagram: Seit dem 19. Januar schießen seine Followerzahlen in die Höhe. Damals hatte der älteste Beckham-Sohn in einer Serie von Storys schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) öffentlich gemacht. Laut den neuen Daten der PR-Agentur Cupid PR gewann Brooklyn in nur 30 Tagen satte 937.109 neue Fans hinzu. Ausgerechnet die Geschichten über den Familienstreit und den Kampf um seine Ehe mit Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (31) sorgen nun für einen Rekord-Zuwachs auf Social Media.

Die Datenexperten von Cupid PR betonen, wie rasant Aufmerksamkeit kippen kann. "Brooklyn Beckhams Instagram-Account ging vom stetigen Rückgang zu explosivem Wachstum fast über Nacht", ist in einer Pressemitteilung zu lesen. Besonders stark stiegen die Zahlen zwischen dem 19. und 21. Januar – mit Tagesgewinnen von bis zu 461.315 neuen Followern. In seinen Storys machte Brooklyn seinen Eltern schwere Vorwürfe: "Die Erzählung, dass meine Frau mich kontrolliert, ist völlig falsch. Ich wurde die meiste Zeit meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert", schrieb er. Er schilderte, seit dem Schritt weg von der Familie habe seine Angst nachgelassen und er wolle für sich und Nicola "Frieden, Privatsphäre und Glück". Weiter erklärte er: "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein."

Wie eine Quelle gegenüber dem Magazin People erklärte, seien David und Victoria bemüht, den Kontakt wiederherzustellen und die Tür offenzuhalten. "Sie lieben Brooklyn und alle ihre Kinder. Es bricht ihnen das Herz, dass sie momentan keinen Teil seines Lebens ausmachen." Die öffentlichen Spannungen zwischen den Familienmitgliedern werfen ein düsteres Licht auf die sonst so glamouröse Welt der Beckhams, die abseits des Rampenlichts offenbar mit jeder Menge zwischenmenschlicher Herausforderungen zu kämpfen haben. Das Interesse an eben diesen familiären Schwierigkeiten lässt die Instagram-Followerschaft Brooklyns nun in ungeahnte Höhen schnellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025