"So viel geheult": Model Stefanie Giesinger offenbart Krise

Stefanie Giesinger (29) macht gerade eine der härtesten Phasen ihres Lebens durch – und lässt ihre Fans in ihrem Podcast "G Spot" schonungslos daran teilhaben. In der aktuellen Folge berichtet das Model, sie habe in den vergangenen Nächten "so viel geheult", denn ihr Leben sei plötzlich "so kompliziert und so uncomfortable" geworden. Sie fühle sich von vielen Menschen enttäuscht und zweifle sogar daran, wie sie das Leben bisher gesehen habe. Konkrete Auslöser nennt Stefanie nicht, doch sie deutet an, dass vor allem ihr Liebesleben und vergangene Beziehungen sie derzeit stark belasten.

Besonders nahe gehen Stefanie offenbar Gedanken an frühere Partner. Offen erzählt sie, dass sie momentan ständig von Ex-Partnern träumt. Dann nehme sie diese zunächst zurück, nur um plötzlich panisch festzustellen: "Oh mein Gott, nein, ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich will sie nicht zurücknehmen." Die Influencerin beschreibt, dass ihr gerade alles zu viel sei und bringt das in einer klaren Aussage auf den Punkt: "Wisst ihr was? Das ist alles wegen Männern", sagt sie im Podcast auf Englisch. Orientierung finde sie zurzeit in Statements von Internetstar Emma Chamberlain (24), mit deren Gedanken zu Schwärmereien und Trennungen sie "sehr relaten" könne.

Um sich selbst zu schützen, hat Stefanie nun einen radikalen Plan gefasst, den sie im Podcast direkt an ihr zukünftiges Ich adressiert. "Ich liebe dich und damit du wachsen kannst, musst du mir jetzt einmal vertrauen", sagt sie und verkündet ihre persönliche Strategie: Für die nächsten elf Monate soll es keine Dates geben, kein Grübeln darüber, ob jemand sie mag, kein Verknallt-Sein. "Lass es weg", fordert sie sich selbst auf. Stefanie, die 2014 Germany's Next Topmodel gewann und heute als Model, Unternehmerin und Social-Media-Star mit Millionen Followern aktiv ist, öffnet in der Folge eine sehr private Seite und zeigt, wie sie versucht, nach den Enttäuschungen der Vergangenheit wieder bei sich selbst anzukommen.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im September 2023

Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

Getty Images Stefanie Giesinger, Model