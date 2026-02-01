Jeannie Mai: So schlimm war die Scheidung von Rapper Jeezy

Hinter Jeannie Mai (47) liegt eine dunkle Zeit: In der neuesten Episode des iHeartRadio-Podcasts "Question Everything" sprach die Moderatorin nun ungewohnt offen über das Ende ihrer Ehe mit Rapper Jeezy (48). Die Trennung im Jahr 2023 und der anschließende Scheidungsprozess seien für sie eine absolute Grenzerfahrung gewesen. Jeannie beschrieb die Phase laut TMZ sogar drastisch als das Gefühl, "den Tod bei lebendigem Leib zu erleben." Es sei ein harter Kampf gewesen, der sie dazu zwang, sich selbst zu schützen, um am Ende das zu bekommen, was sie für ihr neues Leben brauchte.

Ein kleiner Lichtblick in all dem Chaos: Töchterchen Monaco Mai. Da die Kleine zum Zeitpunkt der Trennung erst ein Jahr alt war, ist Jeannie froh, dass ihr Kind keine bewussten Erinnerungen an das Ehe-Drama behalten wird. "Ich habe so ein Glück. Sie wird sich nicht an dieses Chaos erinnern", erklärte sie im Podcast. Für die TV-Bekanntheit steht fest, dass es ab jetzt ihre wichtigste Aufgabe ist, ihrer Tochter zu zeigen, was es bedeutet, in Frieden zu leben.

Trotz der schmerzhaften Monate bereut Jeannie die Hochzeit im Jahr 2021 jedoch nicht. Sie sei "sehr dankbar", die Liebe in so vielen verschiedenen Facetten erlebt zu haben. Und das Beste: Die Moderatorin hat den Glauben an das große Glück trotz allem offenbar noch nicht verloren! Eine zweite Ehe schließt sie definitiv nicht aus, da sie das Gefühl, verliebt zu sein, nach wie vor liebt. Ob es aktuell schon einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, behielt Jeannie allerdings noch als ihr süßes Geheimnis für sich.

Getty Images Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy im Februar 2020

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit