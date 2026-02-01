Sein Abnehm-Kampf: Kevin James verspricht große Veränderung

Kevin James (60) hat im US-Fernsehen überraschend offen über seine ins Stocken geratene Abnehmreise und seine neue Motivation gesprochen – und Jelly Roll (41) spielt dabei eine Schlüsselrolle. In der Freitagssendung von "Today with Jenna & Sheinelle" legte der Schauspieler in New York nach: Sein Plan zum Jahresbeginn sei aus dem Ruder gelaufen, statt weniger habe er laut dem Magazin Ok! aktuell wieder über drei Kilo mehr auf den Rippen. "Januar ist abgehakt", meinte Kevin, kündigte aber groß an, bis zum 4. Juli "in so guter Form" zu sein, dass man ihn nicht wiedererkenne. Anlass für den Ehrgeiz ist ein gemeinsamer Country-Film mit Jelly Roll über Männer im Gefängnis – "Gefängnisform" sei Pflicht, sagte Kevin über das Projekt mit dem Musiker, der Hunderte Pfunde verloren habe.

Im Gespräch mit Jenna Bush Hager erklärte Kevin, Jelly Roll habe gut vorgelegt, er selbst habe seine Seite des Deals bislang nicht erfüllt. "Er sieht großartig aus", sagte der Comedy-Star über den Sänger, der laut Kevin fast 140 Kilogramm abgenommen habe. Gegenüber "Today" versprach der King of Queens-Liebling, diesmal wirklich durchzuziehen: "Ich komme zurück, ihr werdet mich nicht wiedererkennen", rief er ins Studio. Bereits wenige Tage zuvor hatte Kevin in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" Einblick in seinen Plan gegeben: Seit dem 1. Januar ziehe er mit einer Männergruppe namens "Magnanimous Seven" durch, mache Liegestütze und setze auf die Dolce-Diät. "Es ist gerade ein Desaster", gestand er dort. "Die Push-ups habe ich gemacht, aber mit dem Essen habe ich noch nicht angefangen. Ich muss mich fokussieren."

Für Kevin, der sich über die Jahre optisch stark verändert hat, ist Jelly Rolls beeindruckender Erfolg ein zusätzlicher Ansporn, da beide an einem Wendepunkt in ihrer Karriere stehen, der ihre Disziplin erfordert. Jelly Roll selbst hat durch seine Musik viele Fans gewonnen, doch seine eigene körperliche und persönliche Transformation dient nun auch anderen als Inspiration. Kevin, der in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Gewicht kämpfte, scherzt zwar gerne über seine Fortschritte, zeigt aber auch, dass er gewillt ist, sich dieser Herausforderung zu stellen – diesmal hoffentlich mit nachhaltigem Erfolg.

Anzeige Anzeige

Imago Kevin James bei der Premiere von Solo Mio, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin James 2016 in New York