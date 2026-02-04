Nach Unfall: Ariel irritiert von Gils Verbleib im Dschungel

Ariel gibt im Dschungeltelefon einen klaren Einblick, wie es Gil Ofarim (43) nach seinem Unfall im Camp geht – und nutzt etwas später die Gelegenheit, den Sänger erneut ins verbale Kreuzverhör zu nehmen. "Gil geht es heute besser, er läuft herum, geht runter und kommt wieder hoch. Aber er schläft eigentlich nur den ganzen Tag, wenn er nicht gerade isst", berichtet die Reality-TV-Bekanntheit über ihren Mitcamper. Gemeinsam mit Hubert Fella (58) fragt sie sich, warum die Zuschauer weiterhin für den Sänger anrufen und ihn damit im Camp halten. Während Hubert vermutet, man wolle ihn "ärgern", weil er nicht raus könne, zweifelt Ariel daran, schließlich koste jeder Anruf Geld. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt ihre Erinnerung daran, dass der 43-Jährige erst am Vortag freiwillig ins Camp zurückgekehrt war.

Im Dschungeltelefon führt Ariel ihre Gedanken weiter aus und wundert sich darüber, dass der Musiker trotz seines angeschlagenen Zustands weiter um die Dschungelkrone kämpfen will. "Ich verstehe es nicht. Er hat gesagt, er ist wegen dem Geld hier, aber das hat doch Grenzen", erklärt sie vor der Kamera. Später stellt sie ihren Mitcamper direkt zur Rede: "Gil, eine Frage: Sonja und Jan sagten ja, dass es deine eigene Entscheidung war, wiederzukommen. Das bedeutet, wenn du jetzt gesagt hättest, dir geht es nicht gut, dann hättest du den Satz rufen müssen?" Der Sänger reagiert bestimmt und betont seinen Kampfgeist: Er habe nicht aufgeben wollen, wolle nun so schnell wie möglich wieder fit werden und "genauso wie du und wie jeder hier gewinnen". Ariel akzeptiert seine Erklärung, bleibt jedoch bei ihrer kritischen Haltung.

Zuletzt hatte Gil erklärt, dass es ihm nach dem Unfall wieder etwas besser gehe. Am Morgen nach dem Vorfall zeigte sich der Sänger zwar noch erschöpft, konnte aber selbstbewusst Entwarnung geben. "Ok, besser", antwortete er verschlafen auf die Nachfrage von Hubert. Die Anteilnahme der Gruppe war dabei groß: Hardy Krüger jr. (57), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) kamen sofort zu ihm, um sich über seinen Zustand zu informieren. Besonders Samira wurde emotional, nahm den Musiker fest in den Arm. "Sie hat sich Sorgen gemacht. Das tat gut", berichtete Gil später im Camp.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

