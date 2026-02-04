Runde lichtet sich: Dieser Dschungel-Star fliegt an Tag 13

Tag 13 im Dschungelcamp und die Nerven der Stars liegen blank: Nur noch acht Kandidaten kämpfen im australischen Urwald um die begehrte Dschungelkrone, als Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) zur großen Verkündung ins Camp marschieren. Wie immer lesen die Moderatoren jeden Namen einzeln vor, während die Promis dicht an dicht auf den Holzbänken sitzen und den Worten des Duos lauschen. Einer nach dem anderen atmet auf, als er oder sie erfährt, dass der Dschungeltraum weitergeht. Doch dann kommt der Moment, vor dem alle zittern: Zwei Stars bekommen das gefürchtete "Vielleicht" – es trifft Patrick Romer (30) und Evanthia Benetatou (33). Für einen von ihnen bedeutet dieser Abend das Aus, noch bevor der große Showdown um das Dschungel-Zepter beginnt. Am Ende trifft es Reality-Bekanntheit Eva.

Gestern musste sich Stephen Dürr (51) vom Dschungelcamp verabschieden. Direkt nach seinem Exit zeigte sich der Schauspieler bei einer Pressekonferenz, auf der auch Promiflash anwesend war, überraschend gut gelaunt und blickte zufrieden auf seine Zeit im australischen Busch zurück. "Mir geht's richtig gut", betonte Stephen und sprach von vielen "Popcorn-Momenten" im Camp. Für ihn steht nun eine Auszeit mit der Familie an der Gold Coast auf dem Programm – fernab vom Lagerfeuer und dem täglichen Wettstreit.

Mittlerweile mussten schon vier Stars das beliebte Dschungelcamp verlassen. An Tag acht traf es als erstes Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62). Einen Tag später folgte Realitystar Umut Tekin (28). An Tag neun gab es eine große Überraschung: Zum Entsetzen der Camper und vieler Fans musste Mirja du Mont (50) ihre Pritsche räumen – sie hatte die wenigsten Anrufe. Vor zwei Tagen wurden die Camper verschont – alle durften bleiben.

