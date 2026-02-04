Toiletten-Drama bei "#CoupleChallenge" eskaliert erneut

Pinkel-Alarm bei "#CoupleChallenge": In Folge 8 kochen die Emotionen hoch, als die Frauentoilette erneut völlig versaut vorgefunden wird. Carina Nagel schlägt am späten Abend in der Villa bei Virginia Weiss Alarm und berichtet, dass die Kabine wieder komplett vollgepinkelt sei. Virginia, die mit ihren Mitstreiterinnen zusammenwohnt, will die Sache nicht auf sich beruhen lassen und drängt auf Aufklärung. "Wir sind hier alles erwachsene Frauen", schimpft die Reality-Bekanntheit und kündigt an, die Verursacherin zu finden. Zeitgleich macht sich Unmut breit, denn niemand will es gewesen sein – doch alle müssen mit dem Ekel leben.

Den Anstoß gibt eine Beobachtung von Chika, die angewidert aus der Frauentoilette zurückkommt: "Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Jetzt ist das Klo echt voller Pisse. Oh mein Gott", zitiert die Sendung sie. Während Carina klarstellt, dass sich kaum jemand freiwillig melden werde – "Als ob sich jetzt jemand hinstellt und sagt: 'Ja, ich habe die Toilette zweimal vollgepinkelt.'" – gerät Emmy Russ (26) ins Visier. Ausgerechnet die Blondine, die nach eigener Aussage geputzt hat, obwohl sie es nicht gewesen sein will, wird von Liza öffentlich genannt: "Wir wissen doch alle, wem hier alles egal ist." Auf Nachfrage legt sie nach: "Emmy zum Beispiel." Emmy bleibt ungerührt. In der Raucherecke sagt sie zu Ariel: "Sorry, ich bin dir ganz ehrlich. Ich setze mich nicht drauf und es interessiert mich nicht, ob da Pisse ist oder nicht", so die Worte, die in der Folge zu hören sind. Andrew Weiss kommentiert trocken: "Es ist jemand, dem es egal ist." Schließlich holt Virginia zur Krisensitzung: Alle Frauen werden zum Klo-Gipfel gebeten. "Wir müssen echt die Pinkelsituation klären. Zweimal wurde jetzt schon auf die Klobrille gepinkelt und es kann ja nur eine von uns gewesen sein", sagt sie. Carina ergänzt, der Boden sei ebenfalls betroffen gewesen. Emmy stellt sich später im Interview unwissend: "Die können gerne weiter Detektiv spielen. Es ist mir auch wirklich vollkommen egal." Damit ist das Thema vorerst vom Tisch – wenn auch ohne Täterin.

Hinter den Kulissen zeigt der Klo-Zoff, wie dünnhäutig das Zusammenleben in der Show mittlerweile ist. Virginia, die in der Gruppe oft als Organisatorin auftritt, setzt auf klare Ansagen, wenn es um gemeinsame Bereiche geht. Carina, die sich auch außerhalb der TV-Welt als Social-Media-Gesicht einen Namen gemacht hat, sucht das Gespräch und versucht, Regeln zu etablieren. Emmy bleibt bei ihrem Markenzeichen, sich von der Aufregung nicht anstecken zu lassen, und zieht sich lieber in die Raucherecke zurück, wo sie mit Freundinnen plaudert und Dampf ablässt. Solche Reibereien entstehen im TV-Alltag schnell – vor allem dort, wo sich Routinen, Eitelkeiten und Hygienefragen kreuzen und jeder Handgriff plötzlich zur Teamprobe wird.

RTL ZWEI "#CoupleChallenge", Folge 8

RTL ZWEI Die Frauen-Toiletten bei "#CoupleChallenge", Folge 8

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten, 2026