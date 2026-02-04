In TV-Show betrogen? Eva packt über angebliche Untreue aus

Tag dreizehn im Dschungelcamp und Ariel sowie Evanthia Benetatou (33) teilen sich die Nachtwache. In der Dunkelheit entwickelt sich ein ehrliches Gespräch über Treue, Enttäuschungen und gebrochene Herzen. Ariel erinnert sich an eine bewegende Liebeserklärung ihres Ex Giuliano Lorenzo Hediger, die er öffentlich hielt – wenige Tage nachdem er sie angeblich betrogen hatte. "Er hat sich dann verabschiedet und meinte, er brauche eine Auszeit – aber ich wusste, das war das Ende", schilderte Ariel. Evanthia offenbart daraufhin eigene schmerzhafte Erfahrungen mit ihrem Ex Chris Broy (36), der während der Teilnahme bei Kampf der Realitystars auffällig distanziert wurde. Ein schockierender Moment folgte, als sie in einer Social-Media-Story bemerkte, dass ihre Glücksarmbänder plötzlich von einer anderen Frau getragen wurden – Jenefer Riili (33).

"Nach seiner Rückkehr: ausgetauscht, eiskalt, eiskalter Mensch. Am dritten Tag habe ich gefragt: 'Ey, wann kommst du denn endlich an?' Da ist er ausgetickt, wollte gehen und sich trennen. Ich habe geheult und mich entschuldigt", erzählt Eva und fügt hinzu: "Dann habe ich in Jenefers Storys geguckt und was sehe ich: Sie trägt die Armbänder. Du schenkst ja nicht irgendjemand die Glücksbringer deiner Frau!" Daraufhin spricht Ariel Eva darauf an, dass sie einer Frau Gleiches angetan habe. Eva zeigt sich im Gespräch reflektiert und gesteht: "Es war so sinnlos, ich hoffe, Samira zieht ihre Stärke daraus." Ariel reagiert auf diese Aussage eher skeptisch und beschreibt die Szene später im Dschungeltelefon: "Sie tut so, als hätte sie mit ihm geschlafen, um Samira stärker zu machen. Ich dachte, sie macht einen Witz, aber sie meint das ernst."

Damals beteuerte Jenefer, dass sie nie die Absicht gehabt habe, Eva etwas wegzunehmen – und dass sie gar nicht wusste, dass das Armband einst von Eva oder ihrer Familie stammte. "Das tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass das ein Armband von Eva – oder sonst wem ist – ich hätte dieses Armband sonst niemals im Leben angenommen", erklärte die Influencerin damals auf Instagram. Jenefer betonte, sie habe das Schmuckstück eigentlich erst gar nicht annehmen wollen. Doch Chris habe darauf bestanden und das Ganze als "Freundschaftsarmband" bezeichnet. Am Ende habe sie es widerwillig getragen.

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Instagram / chris_broy Chris Broy im Februar 2024

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

