Dschungel-Gage: Gil will Hotelmitarbeiter 40.000 Euro zahlen

Während Gil Ofarim (43) im Dschungelcamp öffentlich kaum über den Davidstern-Eklat spricht und sich auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung beruft, meldet sich nun sein Anwalt zu Wort – mit interessanten Zahlen und einem klaren Zeitplan. In einem Instagram-Live-Video erklärte Dr. Alexander Stevens am Mittwochabend, dass der Musiker eine Schmerzensgeldzahlung an den von ihm beschuldigten Hotelmitarbeiter zugesagt hat – bisher blieb diese allerdings aus. Grund dafür sei fehlendes Geld. "Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen. (...) Es waren 40.000 Euro – und das ist Geld, was er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann", lauteten Alexanders Worte.

Jetzt soll die Gage aus Murwillumbah helfen: Aus den Einnahmen der Show, die laut BILD bei mindestens 275.000 Euro liegen sollen, werde der Musiker die Verpflichtung erfüllen. Hintergrund: 2021 hatte Gil vor einem Leipziger Hotel in einem Social-Media-Video behauptet, ein Mitarbeiter habe ihn antisemitisch beleidigt und aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Betroffene bestritt die Vorwürfe und ging juristisch dagegen vor. Im November 2023 legte Gil vor dem Landgericht Leipzig ein Geständnis ab, das Verfahren wurde gegen Auflagen ohne Urteil eingestellt.

Am zwölften Tag überraschte Gil die Zuschauer mit einer öffentlichen Entschuldigung – allerdings nicht beim Hotelmitarbeiter, sondern bei den Bürgern von Leipzig. Als der Musiker im Dschungeltelefon saß, wandte er sich mit ernsten Worten an die Menschen vor den Bildschirmen: "Wenn das so rübergekommen ist, möchte ich mich bei den Bürgern von Leipzig und allen, die sich angesprochen fühlen, entschuldigen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht." Damit machte Gil klar, dass er niemanden in Leipzig oder Sachsen pauschal anklagen wollte.

