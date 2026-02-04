Es gibt Snacks: Eva & Ariel meistern Dschungel-Schatzsuche

Für Evanthia Benetatou (33) und Ariel ging es an Tag 13 des Dschungelcamps auf Schatzsuche – und die war nichts für schwache Nerven. Die beiden Realitystars schlüpften in den Heuhaufen der Herausforderung "Schnelle Beine", um Münzen zu finden. Mit fünf Münzen traten sie schließlich an den Automaten, um den richtigen Schlüssel für die Schatzkiste zu ergattern. "Ich habe ein gutes Gefühl", verkündete Ariel optimistisch – und behielt recht! Mit strahlenden Gesichtern brachten die beiden die Kiste ins Camp zurück.

Doch die nächste Hürde ließ nicht lange auf sich warten: Eine Wissensfrage wurde gestellt, deren Antwort über die Belohnung entschied. Alle Stars rechneten wild drauflos, als es darum ging, die Summe der Augen eines klassischen Würfels zu ermitteln. Die richtige Antwort war schnell gefunden und die Schatzkiste sprang auf. Große Freude brach aus, denn der Gewinn konnte sich sehen lassen: Proteinriegel für alle. Ariel verlor komplett die Fassung und jubelte begeistert "Caramel Chocolat", was die Stimmung nur noch mehr anheizte. "Vielen Dank, Mädels", kommentierte Gil Ofarim (43). Alle saßen zusammen und genossen den Proteinriegel.

Auch Patrick Romer (30) und Hubert Fella (58) hatten sich wenige Tage zuvor der Herausforderung einer Schatzsuche gestellt – allerdings fiel der Gewinn damals deutlich bescheidener aus. Bei ihrer Aufgabe mussten die beiden Realitystars unter Zeitdruck geschickt Obstpaare sammeln. Am Ende reichte es zwar für die richtige Antwort auf die anschließende Wissensfrage, doch der Inhalt der Schatzkiste entpuppte sich als große Enttäuschung: Lediglich eine Zigarette war der Preis für das gesamte Camp. "Ihr verar*cht uns doch jetzt", reagierte Eva fassungslos. Beim Auslosen gelang es der Griechin, das Genussmittel für sich zu sichern. Doch Eva gab ihren Gewinn kurzerhand an Samira Yavuz (32) ab.

RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Der Cast vom Dschungelcamp 2026

