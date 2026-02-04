Affäre? Jenefer Riili kommentiert Evas Dschungel-Aussagen

An Tag 13 im Dschungelcamp legt Evanthia Benetatou (33) die Karten auf den Tisch: Im nächtlichen Gespräch mit Ariel erzählt sie von der angeblichen Untreue ihres Ex-Partners Chris Broy (36). In der Show Kampf der Realitystars lernte der Realitystar die Schauspielerin Jenefer Riili (33) kennen. Sie verstanden sich laut eigenen Angaben auf platonischer Ebene gut. Eva hingegen hatte ein mulmiges Gefühl bei ihrer Bindung. In einer Instagram-Story reagiert Jenefer auf die Vorwürfe und stellt klar, was aus ihrer Sicht wirklich passiert ist. "Da mein Name öffentlich genannt wurde, möchte ich selbst sprechen – ruhig und ehrlich. Ich war nie Teil eines Betrugs. Es gab keine Affäre. Ich war zu keinem Zeitpunkt die andere Frau", stellt sie klar.

Ihr Statement kommt, nachdem Eva schilderte, Chris sei nach seiner Rückkehr aus der Show auffallend distanzierter gewesen und sie habe gesehen, dass Jenefer jene Glücksarmbänder trug, die eigentlich sie selbst mit Bedeutung verband. Auch darauf geht Jenefer ein: "Dass ich Armbänder getragen habe, ohne zu wissen, dass sie ihr gehörten, war falsch. Dafür entschuldige ich mich aufrichtig und von Herzen. Heute weiß ich: Ich würde eine solche Nähe oder Freundschaft nicht mehr zulassen. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt – vor mir selbst und vor anderen Frauen." Zudem richtet sie empathische Worte an Eva: Trennungen hinterließen Wunden, dafür habe sie Mitgefühl. "Ich stehe zu meinen Fehlern. Und ich stehe zu meinen Werten. Die waren nie verhandelbar", erklärt sie.

In der Nachtwache bauten Eva und Ariel eine besondere Vertrauensbasis auf. Eva ließ tief blicken und schilderte, wie sehr sie Chris' plötzliche Kälte nach der Show schmerzte. "Nach seiner Rückkehr: ausgetauscht, eiskalt, eiskalter Mensch. Am dritten Tag habe ich gefragt: 'Ey, wann kommst du denn endlich an?' Da ist er ausgetickt, wollte gehen und sich trennen. Ich habe geheult und mich entschuldigt", berichtete Eva. Dass sich Jenefer, Chris und Eva öffentlich zoffen, ist nichts Neues. Nach dem "Kampf der Realitystars"-Dreh brach bereits ein heftiger Streit aus, der auf Social Media ausgetragen wurde.

Collage: Imago, Instagram / jenefer_riili Collage: Eva Benetatou und Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026