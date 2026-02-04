Co-Parenting mit Orlando: Miranda Kerr teilt ihr Geheimnis

Miranda Kerr (42) öffnet den Vorhang zu ihrem Familienleben und verrät, wie sie das Co-Parenting mit Ex-Partner Orlando Bloom (49) harmonisch hält. Im Podcast "We Need to Talk" mit Paul C. Brunson erklärte das Model, dass für sie und Orlando von Beginn an Vergebung im Mittelpunkt stand – sich gegenseitig und sich selbst. "Von Tag eins an haben Orlando und ich viel spirituelle Arbeit gemacht, und Vergebung war ein großer Teil davon", sagte Miranda. Entscheidend sei gewesen, nach der Trennung eine klare Priorität zu setzen: Sohn Flynn, heute 15 Jahre alt, zuerst – egal, wann und wo Absprachen anstehen und mit wem sie die Situationen meistern.

Mehr noch: Miranda betont, dass Frieden kein Zufall ist, sondern eine Entscheidung. "Als wir die Entscheidung trafen, uns zu trennen, sagte ich zu ihm: 'Lass uns immer Flynns Bedürfnisse an erste Stelle setzen. Lass es nicht um uns gehen'", erzählt die Unternehmerin weiter im Gespräch. Gleichzeitig habe sie gelernt, Grenzen zu ziehen – ein Punkt, bei dem ihr Ehemann Evan Spiegel ihr den Rücken stärkte. "Mein Mann hat gute Grenzen", sagte Miranda und schilderte, wie Evan ihr klarmachte, auf kurzfristige Planänderungen von Orlando nicht automatisch eingehen zu müssen: Man dürfe freundlich, aber bestimmt an Absprachen festhalten. Trotz klarer Linien bleibt die Stimmung warm: Miranda beschreibt ihre Verbindung zu Orlando als respektvolle Freundschaft, sie sehen sich regelmäßig und feiern sogar gemeinsame Momente mit Katy Perry (41) und Tochter Daisy.

Privat lassen Miranda und Orlando selten durchblicken, doch wenn sie es tun, geht es um Nähe statt Drama. So erzählte Miranda, dass die Beziehung einst "nicht das Beste im anderen hervorgebracht" habe, heute aber eine tiefe Basis aus Freundschaft und Respekt trage. Die Geschäftsfrau lebt mit Evan und den gemeinsamen Söhnen Hart, Myles und Pierre ein ruhiges Familienmodell, in dem Verlässlichkeit viel zählt. Zwischen allen Beteiligten ist es der Ton, der die Musik macht: höflich, organisiert, kindorientiert.

Jason Merritt / Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom

Getty Images Miranda Kerr bei der Met Gala 2025

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024