"Überfällig": Dschungel-Fans sind erleichtert über Evas Exit

Am 13. Tag im Dschungelcamp war es für Evanthia Benetatou (33) vorbei: Bei der Entscheidung zwischen ihr und Patrick Romer (30) hatten die Zuschauer das letzte Wort – die Reality-Bekanntheit musste das Camp verlassen. Die Nachricht stieß bei vielen Zuschauern auf große Erleichterung, wie zahlreiche Kommentare unter einem Instagram-Post des Formats zeigen. "Endlich die große Erlösung, vielen Dank", schreiben viele User, während andere formulieren: "Das war schon längst überfällig." Selbst Walentina Doronina (25) kommentierte auf Social Media: "Gott sei Dank."

Die freudigen Kommentare reißen nicht ab. "Endlich keine 'Arme-Eva-Plattform' mehr", "Nun kann Eva ihre Opferrolle außerhalb des Dschungelcamps fortführen. Bye bye Eva" und "Eva. Die einzige, die sich als 1. Reaktion selbst lobt", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Trotz des Exits von Eva bleibt die Stimmung unter den Fans angespannt. Einige fordern weiterhin das Ausscheiden von anderen Camp-Bewohnern wie Ariel und Gil Ofarim (43). "Wann geht Ariel endlich? Macht im Camp nichts anderes als provozieren und lästern, fordert von Gil aber, dass er abbricht", ärgert sich ein Nutzer, während ein anderer schreibt: "Ich zweifle an der Menschheit. Dass Ariel noch drin ist, ist für mich unverständlich. Aber anscheinend feiern sie alle." Auch Gil bekommt sein Fett weg: "Und jetzt bitte Gil!"

Evas letzte Amtshandlung im Camp war eine aufregende Schatzsuche gemeinsam mit Ariel. Die beiden Realitystars mussten im Heu nach Münzen graben, schlugen sich dabei tapfer und sicherten so die begehrte Schatzkiste. "Ich habe ein gutes Gefühl", meinte Ariel während der Challenge – und behielt damit recht. Mit breitem Grinsen kehrten sie ins Camp zurück. Nach einer Rechenaufgabe, bei der die Summe der Augen eines klassischen Würfels erraten werden musste, war die Freude groß: Es gab Proteinriegel für alle. Ariel jubelte ausgelassen "Caramel Chocolat" in die Runde. Die Camp-Bewohner saßen zusammen, lachten und ließen sich die Süßigkeit schmecken. Gil freute sich besonders und sagte: "Vielen Dank, Mädels."

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026