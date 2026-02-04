Bella Hadids Ex verhaftet: Polizei legt neue Details offen

Bella Hadids (29) angeblicher Ex-Freund Adan Banuelos wurde am vergangenen Wochenende wegen öffentlicher Trunkenheit festgenommen – nun liegen weitere Details der Polizei vor, wie sich alles zugetragen hat. Laut Unterlagen der Behörden, die dem Portal TMZ jetzt vorliegen, hielten Deputys das Model nahe der Bar Gator's Cantina in Weatherford an, als ihr angeblicher Verflossener auf dem Parkplatz plötzlich in die Kontrolle platzte. Die Beamten notieren in ihrem Bericht, dass Adan stark alkoholisiert gewirkt habe, während ein Hund in seinem laufenden Truck wartete, den er als Bellas Tier bezeichnete. Der Pferdetrainer erklärte den Polizisten demnach, er mache sich Sorgen um seine Freundin, ehe die Situation für ihn in Handschellen endete.

In dem Polizeibericht ist Bella ausdrücklich als Adans Freundin aufgeführt, was die zuletzt kursierenden Trennungsgerüchte um das Paar vorerst in Frage stellt. Die Beamten schildern, dass er zu Bella auf den Parkplatz ging und dort mit den Deputys sprach. Dabei soll ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch aus seinem Atem aufgefallen sein, dazu glasige und gerötete Augen sowie lallende Worte. Adan gab den Unterlagen zufolge zu, über den Tag verteilt vier Bier getrunken zu haben und willigte in einen Nüchternheitstest ein, den er nicht bestand. Um zu verhindern, dass der Reiter in seinem Zustand noch fährt oder sich und andere gefährdet, nahmen die Polizisten ihn wegen öffentlicher Trunkenheit fest. Auf seinen Wunsch hin übergaben sie sowohl seine Wertsachen als auch den Wagen an die 29-Jährige, bevor er ins Parker County Jail gebracht wurde und später für rund 326 Euro wieder freikam.

Erst vor wenigen Tagen war überhaupt bekannt geworden, dass Adan in jener Nacht im Gefängnis landete. Offiziell hatte sich der gefeierte Pferdetrainer zu seiner Festnahme bisher nicht geäußert. Unklar blieb daher zunächst auch, ob die nächtliche Eskapade in Zusammenhang mit den jüngsten Trennungsgerüchten um ihn und Bella stand. "Sie verarbeitet das Liebesaus noch und versucht, sich mit Arbeit abzulenken", zitierte Entertainment Tonight einen Insider zu Bellas Gemütslage. Demnach habe das Model die Beziehung sehr mitgenommen – und ihn offenbar auch.

Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

Instagram / ab_performancehorses Adan Banuelos

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid