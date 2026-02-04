"Unnötig": Samira verärgert Dschungelcamper mit Badeaktion

Am 13. Tag im Dschungelcamp sorgte Samira Yavuz (32) für Unmut bei den Campern. Nach der harten Dschungelprüfung "Kotzella-Festival", bei der sie in Blut und Abfällen wühlen musste, wollte sich die Reality-TV-Darstellerin dringend säubern. Doch die Dusche im Camp funktionierte nicht – offenbar von der Produktion so gewollt. Kurzerhand entschied sie sich daher, mit einem Stück Seife im Weiher zu baden – ein klarer Regelverstoß. Besonders Eva Benetatou (33) konnte diese Aktion nicht fassen und äußerte sich im Dschungeltelefon sichtlich verärgert: "Das macht sie jetzt nicht echt?!"

Simone Ballack (49), die gemeinsam mit Samira und Hardy Krüger jr. (57) in der Prüfung angetreten war, reagierte ebenfalls empört auf den Vorfall. "Das ist kein Verstößchen, sondern ein grober Verstoß. Das muss nicht sein. Die Luxusartikel kommen jetzt weg – unnötig", ärgerte sie sich. Samira rechtfertigte ihr Verhalten lapidar mit den Worten: "Es juckt." Ob ihre unüberlegte Badeaktion weitere Konsequenzen für sie und die übrigen Camper haben wird, bleibt abzuwarten.

Trotz aller Widrigkeiten meisterten Simone, Hardy und Samira die "Kotzella-Festival"-Prüfung mit einer ordentlichen Portion Mut und Teamgeist. Während die Influencerin sich mutig durch Blut, Abfälle und Dixi-Klos kämpfte, harrten die Unternehmerin und der Schauspieler tapfer in Kisten voller riesiger Pythons aus. Am Ende konnten sie gemeinsam sechs von acht möglichen Sternen einsammeln. Für die fehlenden zwei reichte schlicht die Zeit nicht mehr aus. "Das war die ekligste Prüfung überhaupt", stöhnte Simone nach der Challenge.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Hardy Krüger jr., Samira Yavuz und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026