So meistern Stars die "Kotzella-Festival"-Dschungelprüfung

Schlamm statt Glitzer, Schlangen statt Scheinwerfer: Am 13. Tag im Dschungelcamp stürzen sich Simone Ballack (49), Hardy Krüger jr. (57) und Samira Yavuz (32) in die Dschungelprüfung "Kotzella-Festival" – ein Areal, das eher nach durchregneter Zeltwiese und warmem Dosenbier riecht als nach Festival-Laune. Unter den wachsamen Blicken von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) beginnt das Trio seine Mission, bis zu acht Sterne zu holen. Der Clou: Samira darf frei über das Gelände sprinten, während Simone und Hardy jeweils in Kisten ausharren – gemeinsam mit 15 massiven Pythons. Schlüssel suchen, Schlösser öffnen, Sterne sichern: Teamwork unter Ekel-Druck. Am Ende können sie sechs von acht Sternen sichern.

Die Spielregeln sind so fies wie simpel: Zwölf Schlüssel mit grünen Bändchen sind quer über den Campingplatz versteckt, doch nur acht passen. Samira wühlt sich durch Kühlboxen, kippt Deckel von Tonnen, taucht die Hände in ein Planschbecken voller Fleischabfälle, reißt Klappen von Dixi-Klos auf und sprintet weiter, während die Zeit tickt. Ein erster Treffer: Schlüssel passt, Simone schnappt sich den Stern. Kurz darauf Nummer zwei. Dann der Dämpfer – Niete, nochmal Niete, die Minuten rinnen. Hardy hält zwischen den Pythons still, Simone bleibt fokussiert, und Samira kämpft sich mit würgendem Atem durch den Mief. Zwischendurch läuft es wieder rund, Sterne wandern in den Beutel, bis das Team bei sechs Punkten landet. Für die letzten beiden fehlt am Ende die Zeit – ein hart erkämpftes Ergebnis auf der wohl ekligsten Bühne der Staffel.

Auch pikant: Genau diese Prüfung hatte Ariel in der Vorwoche verweigert. Eigentlich hätte sie sich gemeinsam mit Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) der knallharten Dschungel-Challenge stellen sollen. Doch ein Streit zwischen Ariel und Eva eskalierte wenige Minuten vor Beginn. "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid", warf Eva ihr damals an den Kopf und brachte damit ihre Familie ins Spiel. Für die Reality-Teilnehmerin ein absolutes Tabu: "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund", konterte sie sichtlich getroffen und trat als Konsequenz nicht zur gemeinsamen Prüfung an.

RTL Hardy Krüger jr., Simone Ballack und Samira Yavuz. Dschungelcamp 2026

RTL Hardy Krüger jr., Samira Yavuz und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel im Dschungelcamp 2026