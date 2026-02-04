Harte Kindheit? Giuliano teilt Statement von Ariels Mutter

Giuliano Lorenzo Hediger hat sich in die Auseinandersetzungen um Ariels Aussagen im Dschungelcamp eingeschaltet. Über seine Instagram-Story teilte der Reality-TV-Star die Nachrichten von Ariels Mutter, die darin die Schilderungen ihrer Tochter zurückweist. Ariel hatte im Camp behauptet, nach der Trennung ihrer Eltern sei sie gezwungen worden, mit ihrer Mutter drei Stunden von ihrem Vater wegzuziehen. Als sie sich diesem Umzug vehement widersetzte, sei ihr ein Heimaufenthalt angedroht worden, der schließlich auch umgesetzt wurde. Giuliano kommentierte, dass Ariels Mutter ihn gebeten habe, ihre Sichtweise öffentlich zu machen, um entsprechende Behauptungen richtigzustellen. Außerdem schrieb er: "Wenn ihre Mutter wirklich so schlimm sein soll, wie behauptet wird, warum ist unsere Tochter dann jedes Mal bei ihr, wenn sie an einem Format teilnimmt?"

In ihrer Stellungnahme erklärte die Mutter, die Kindheit ihrer Tochter sei keineswegs so drastisch gewesen, wie es dargestellt wurde. "Valeria [Ariels bürgerlicher Name] hatte eine ganz normale und schöne Kindheit", meint Ariels Mutter. Der neue Wohnort sei keine drei Stunden, sondern nur etwa eine Stunde entfernt von ihrem Vater gewesen. Ihr damaliger Mann hätte Ariel jedes zweite Wochenende treffen können. Ihrer Darstellung zufolge sei ihr Ex-Partner durch das gemeinsame Sorgerecht in der Lage gewesen, Ariel zu sich zu holen – habe dies jedoch abgelehnt. Sie betonte, dass sie Ariel erst dann in ein Heim gab, als sie keinen anderen Ausweg mehr sah, da das Verhalten ihrer Tochter zu täglichem Terror in ihrem Haushalt führte. "Das Verhalten von Valeria wurde nicht mehr erträglich. Es gab jeden Tag Terror, sie ließ sich nichts mehr sagen und beleidigte mich täglich bis zur Unerträglichkeit", heißt es weiter. In ihrer Nachricht zeigt sie sich besorgt, dass Ariels Worte nun negative Auswirkungen auf sie selbst und ihre Familie haben könnten.

Am zwölften Tag im Dschungeltelefon hatte Ariel offen über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter gesprochen. "Das Verhältnis zwischen mir und meiner Mam war immer schon ein bisschen kalt. Sie ist ein sehr kalter Mensch, sie zeigt keine Emotionen", erinnerte sich die Love Fool-Bekanntheit. Nach der Trennung der Eltern habe ihre Mutter rasch einen neuen Partner gefunden und bestand darauf, mit Ariel umzuziehen. Doch für Ariel war das keine Option: "Weil mein Papa war für mich meine engste Bezugsperson." Sie wehrte sich dagegen und habe randaliert, berichtete sie. Schließlich soll ihre Mutter ihr die Entscheidung gestellt haben: "Wenn du diesen Mann nicht akzeptierst, dann musst du gehen", sagte Ariel. Kurz darauf brachte ihre Mutter sie ins Heim.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

