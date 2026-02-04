Simone schildert im Dschungelcamp Emilios dramatischen Tod

An Tag 13 im Dschungelcamp öffnet Simone Ballack (49) erneut ihr Herz und schildert ihren Mitcampern die dramatischen Umstände von Emilios (†18) Tod. In einem intensiven Gespräch mit Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) berichtet die Ex-Frau von Michael Ballack (49), wie ihr Sohn Emilio im August 2021 in Portugal bei einem Quad-Unfall ums Leben kam, während sie selbst in Deutschland war. "Die waren im Urlaub, alle, in Michas Ferienhaus in Portugal. Ich war daheim! Die Kinder haben gefeiert und da war ein Mädchen aus der Nachbarschaft und Emilio wollte sie mit dem Quad nach Hause fahren. Er ist aus der Garage rückwärts rausgefahren, hat sich verschaltet, also die Gangschaltung war kaputt. Er hat gedacht, er ist im Vorwärtsgang, aber der Rückwärtsgang war noch drin. Das Quad ist rückwärts hoch und dann durch ein Loch im Zaun runtergefallen und das Quad auf ihn drauf", berichtet Simone sichtlich bedrückt.

In der Runde mit Patrick Romer (30) und Samira Yavuz (32) fügt sie hinzu: "Also, er ist gar nicht gefahren. Er war kein Raser. Emilio war ganz vorsichtig. Er hat Pech gehabt. Verschaltet. Die Kinder standen da und haben dann versucht, das Quad, das war richtig groß, von ihm runterzubekommen. Es ist also nicht beim Fahren passiert." Die Unternehmerin meint, dass vor allem die Spekulationen rund um die Todesumstände belastend waren. In der Öffentlichkeit wurde es so dargestellt, als sei Emilio betrunken gewesen oder zu schnell gefahren, doch das stimmte nicht. Simone stellt am Ende des Gesprächs unter Tränen klar: "Aber ich bin dadurch wirklich stark geworden." Außer ihren Kindern brauche sie niemanden.

Es war nicht das erste Mal, dass Simone im Dschungelcamp offen über ihren Sohn Emilio sprach. Bereits in der siebten Nacht hatte die Reality-Teilnehmerin bei der Nachtwache mit Mirja du Mont (50) erzählt: "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es." Im Dschungeltelefon berichtete sie zudem von einer besonderen Energie, die sie in jener Nacht spürte: "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe im Haus ganz laute Geräusche gehört. Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist."

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026