Nach Dschungel-Unfall: Gil Ofarim gibt ein Gesundheitsupdate

Tag 13 im Dschungelcamp und der erste Morgen nach dem Schreck: Gil Ofarim (43) meldet sich nach seinem Unfall mit einem vorsichtigen Aufatmen zurück. "Ok, besser", antwortet Gil verschlafen, als Hubert Fella (58) direkt nach dem Aufwachen nachhakt. Kurz darauf stehen auch Hardy Krüger jr. (57), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) bei ihm, um sich nach seinem Zustand zu erkundigen. "Schädelweh", fasst der Sänger zusammen – doch die Anteilnahme der Mitcamper lässt ihn sichtbar aufatmen. Besonders rührend: Vor der Toilette zieht Samira ihn fest in den Arm. "Samira hat mich in den Arm genommen, sogar fest umarmt und sagte, sie hätte sich Sorgen gemacht. Das tat gut", erzählt Gil später. Der Musiker spürt, dass die Gruppe in diesem Moment zusammenrückt – und gibt ein kleines Gesundheitsupdate, das Fans hoffen lässt.

Besonders bewegt ihn aber eine Geste von Schauspieler Stephen Dürr (51), der ihm in der eisigen Nacht kurzerhand seinen Schlafsack überlassen hat. Während Stephen ohne Decke ausharrt, soll Gil nach dem Unfall nicht frieren. "Er hat die ganze Nacht, die eiskalt war, ohne Decke verbracht und hat mir seine gegeben", sagt Gil dankbar. Umso schwerer fällt es ihm, dass Stephen das Camp nun verlassen muss. Auch zu Eva hat sich das Verhältnis deutlich vertieft: Sie habe sich "wirklich Sorgen gemacht" und es "ehrlich gemeint", wie Gil im Dschungeltelefon betont. Aus Fremden sei inzwischen eine richtige Mannschaft geworden, und der Musiker stellt klar: "Man geht gemeinsam einen Weg und ich halte durch!"

Schon am Vortag hatte der dramatische Unfall bei der Dschungelprüfung für große Aufregung gesorgt. Während der temporeichen "Schwierigen Fanggelegenheit" raste Gil gemeinsam mit Eva über schwimmende Pads und versuchte, sich so viele Sterne wie möglich zu sichern. Doch plötzlich der Schock: Gil rutschte aus und stürzte seitlich. Mitarbeiter stürmten zu ihm, die Prüfung wurde sofort gestoppt. Dr. Bob (76) gab zwar schnell Entwarnung und versicherte, es gehe dem Musiker gut. Trotzdem wurde er zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht und gründlich durchgecheckt. "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht", sagte Dr. Bob beruhigend.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige