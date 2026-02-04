Schock in Mexiko: Vernon Kay entkommt nur knapp dem Knast

Ein harmloser Feierabend nach der Arbeit endete für Vernon Kay fast im Desaster: Der BBC-Radio-2-Moderator war in Mexiko-Stadt unterwegs, wo er gemeinsam mit einem Co-Moderator eine Formula-E-Übertragung betreute. Nach dem Verlassen einer Bar hielt der Kollege sein Bier noch in der Hand – ein No-Go auf offener Straße in der Hauptstadt. Prompt wurden die beiden von Polizisten gestoppt, zur Rede gestellt und mit einer drastischen Ansage konfrontiert. "Sie drohten, uns ins Gefängnis zu bringen, wenn wir nicht eine 'Nebengebühr' für Verwaltungskosten zahlen", erzählte Vernon dem Portal The Metro. Der TV- und Radio-Star beschreibt den Moment als "ziemlich beängstigend". Das Ganze geschah während eines Arbeitstrips in Mexiko, den er mit seinem Co-Host unternahm.

Hintergrund: In Mexiko ist das Trinken auf öffentlichen Straßen ebenso verboten wie das Mitführen offener Alkoholbehälter. Verstöße können mit Geldstrafen geahndet werden, im Einzelfall droht sogar Haft. Vernon schilderte, wie sie vor Ort fieberhaft mit Google Translate und einem Währungsrechner hantierten, um die geforderte Summe zu verstehen. In der Anspannung rechneten beide mit einem saftigen Betrag – "wir dachten, es werden tausend Pfund", so Vernon. Am Ende stellte sich die "Gebühr" als deutlich geringer heraus: Rund 50 Pfund, wie mehrere Übersetzungsversuche ergaben. "Das war schon ziemlich beängstigend – die mexikanische Polizei auszuzahlen", erzählte der Moderator weiter. Der Vorfall reiht sich ein in mehrere berufliche Reisen des Präsentators nach Mexiko, etwa für die ABB FIA Formula E World Championship.

Abseits solcher Adrenalinmomente pendelt Vernon zwischen Job und Familienleben. Der Moderator ist seit vielen Jahren mit Tess Daly verheiratet. Die Moderatorin verabschiedete sich zuletzt gemeinsam mit Claudia Winkleman von der Hauptshow von Strictly Come Dancing und bedankte sich in einem Statement bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für deren Treue. Vernon betont in Interviews gern, wie wichtig ihm als viel reisendem Vater die Balance ist. Von Trips erzählt er Tess und den Töchtern Phoebe und Amber, um danach als Familie neue Ziele zu planen – Rom stand so schon gemeinsam auf dem Programm. Und wenn es um die Beziehung geht, setzt der Rundfunkstar auf kleine Gesten im Alltag: "Es ist wichtig, romantisch zu sein und solche Gesten zu machen", erklärte er jüngst – nicht nur am Valentinstag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vernon Kay beim New Year's Eve Big Bash 2024 in der OVO Arena Wembley in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Vernon Kay im November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Vernon Kay und Tess Daly bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

War es richtig, dass Vernon und sein Kollege Geld gezahlt haben, um die Sache zu klären? Ja, pragmatisch – Hauptsache schnell raus aus der Nummer! Nein, besser auf offizielles Verfahren und Quittung bestehen. Ergebnis anzeigen