Simone Ballacks Mama durfte nicht zu Emilios (†) Beerdigung

Ein bewegendes Familiendrama rund um Simone Ballack (49) wird jetzt um eine bittere Facette reicher: Ihre Mutter Verica erhob im Gespräch mit Bild schwere Vorwürfe und berichtete, dass sie nicht an der Beerdigung von Emilio (†18) teilnehmen durfte. Der gemeinsame Sohn von Simone und Michael Ballack (49) kam im Sommer 2021 bei einem tragischen Unfall ums Leben. Für Verica war die Nachricht vom Tod ihres Enkels ein tiefgreifender Schlag. Doch trotz ihrer Trauer blieb sie von den letzten Abschiedsritualen ausgeschlossen. "Ich durfte nicht mal auf den Friedhof, das war für mich das Schlimmste", erklärte sie. Seit einem einschneidenden Familienstreit im Jahr 2012 herrscht Funkstille zwischen Mutter und Tochter.

Im Interview zeichnet Verica nach, wie nah sie den Jungs gewesen sei. Nach der Trennung von Simone und Michael habe sie sich häufig um Louis, Emilio und Jordi gekümmert, erzählte sie und ergänzte: "Wir haben viel gemeinsam unternommen. Die Kinder waren ja bei uns wie zu Hause." Mit den lebhaften Buben sei sie jedoch irgendwann an ihre Grenzen gekommen und habe das Gespräch mit Simone gesucht. Simone habe sie jedoch angeschrien und ihr Vorwürfe gemacht. Daraufhin habe Verica ihre Tochter gebeten, zu gehen. Danach herrschte Funkstille. Einzig Emilio habe sich später noch einmal bei ihr gemeldet. Der Tod des Enkels habe sie tief getroffen. Verica berichtete, sie habe sofort Michael in Portugal angerufen, doch zur Beerdigung sei sie nicht eingeladen worden. Das schmerze sie bis heute.

Simone selbst sprach bereits öffentlich über den Bruch mit ihrer Familie, unter anderem kürzlich im Dschungelcamp. Die dreifache Mutter lenkte dort den Fokus auf die emotionale Distanz zwischen ihr und ihren Eltern, die teilweise schon seit über einem Jahrzehnt besteht. Als Tochter eines geschiedenen Paares wurde Simone mit den Herausforderungen einer komplizierten Familienkonstellation konfrontiert. Trotz des familiären Bruchs und der unfassbaren Tragödie, ihren Sohn Emilio verloren zu haben, sucht sie nach eigenen Worten nach einem Weg, mit ihrem Schicksal umzugehen und emotionalen Frieden zu finden. Wie tief die Wunden bei allen Beteiligten liegen, zeigen nicht nur Simones Erzählungen, sondern auch Vericas emotionale Worte.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

