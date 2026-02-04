Amira Aly würde zu Ex Oliver gerne größere Distanz aufbauen

Amira Aly (33) hat im Podcast "Iced Macho Latte" offen darüber gesprochen, dass sie sich zu Ex-Mann Oliver Pocher (47) mehr räumliche und damit auch emotionale Entfernung wünscht. Die Moderatorin erklärte, sie habe Köln bewusst als Lebensmittelpunkt gewählt, damit die gemeinsamen Söhne ihren Vater regelmäßig sehen können. "Für mich geht Auswandern überhaupt nicht. Es klappt ja nicht – alleine eben durch die Kinder", sagte Amira und fügte an: "Ich würde schon gerne einfach eine größere Distanz aufbauen." Die Folge entstand in Köln, ausgestrahlt wurde sie in dieser Woche, Gesprächspartnerin war Paula Lambert (51).

Im Dialog mit Paula erzählte Amira, dass sie privat durchaus mit dem Gedanken spielt, weiter wegzuziehen, sich aber durch Verantwortung und Routinen gebunden fühlt. "Nicht nur, weil ich mir selber natürlich hier auch einen Freundeskreis aufgebaut habe und meine Kinder hier ihren Freundeskreis haben. Sondern in erster Linie selbstverständlich, damit die Kinder beim Papa sein können, auch viel und oft", erklärte sie. Eine Rückkehr nach Österreich klingt für sie romantisch, aber nicht praktikabel. "Ich bin super gerne da, aber ich könnte dort nicht mehr leben. Ich würde da irgendwie nicht weiterkommen im Leben." Ihre klare Priorität formulierte sie unmissverständlich: "Ich liebe meine Kinder einfach zu sehr – und ich muss ja Teil deren Lebens sein."

Der Wunsch nach Abstand kommt nach Monaten, in denen die frühere Beziehung von Amira und Oliver öffentlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Seit der Trennung organisiert die Moderatorin ihren Alltag stark um Schule, Freundeskreis der Kinder und Übergaben zwischen den Haushalten herum. Aus dem Umfeld heißt es, dass Amira abseits des Rampenlichts konsequent auf feste Tagesstrukturen setzt, um den beiden Söhnen Sicherheit zu geben. Österreich bleibt für die gebürtige Klagenfurterin ein emotionales Zuhause mit Familienbindungen, Wintersport und Kindheitserinnerungen. Gleichzeitig hat sie in Köln ein neues soziales Netz aufgebaut, auf das sie im Alltag zurückgreift. Freunde beschreiben sie als jemand, der lieber Zeit in Küchenrunden verbringt als auf roten Teppichen – und der Konflikte privat lösen möchte, auch wenn die Öffentlichkeit mitliest.

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher am Geburtstag ihres Sohnes im Dezember 2023

Getty Images Amira Aly beim About YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26. September 2025