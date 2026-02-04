So geht es Stephen Dürr nach seinem Exit im Dschungelcamp

Frischer Exit, gute Laune: Stephen Dürr (51) hat unmittelbar nach seinem Abschied aus dem Dschungelcamp über seine Tage im australischen Busch gesprochen – und klingt rundum zufrieden. In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, schilderte der Schauspieler, wie es ihm geht, wann es weitergeht und mit wem er jetzt Kraft tanken will. "Mir geht's richtig gut", sagte Stephen und blickte auf zahlreiche "Popcorn-Momente" im Camp zurück. Die nächste Station stehe bereits fest: eine Woche Auszeit mit seiner Familie an der Gold Coast, fernab vom Lagerfeuertrubel und den täglichen Prüfungsnerven. Enttäuschung? Fehlanzeige – eher ein Dank ans Abenteuer.

Auf die Frage, warum am Ende nicht genug Anrufe für ihn zusammenkamen, blieb der 51-Jährige gelassen. "Zu analysieren, warum das nicht gereicht hat… Da machst du dich einfach kaputt", erklärte er bei der Pressekonferenz. Er habe sich gezeigt, wie er sei, ohne Extraschleife für Drama oder Krawall. Viermal habe er ein "Vielleicht" kassiert, dann reichte es fürs Mittelfeld – und genau das verbucht das TV-Gesicht als persönlichen Erfolg. "Ich will diese Zeit nicht missen", sagte er weiter. Statt Grübeln über verpasste Chancen dominieren bei ihm Erinnerungen an Team-Momente, Lagerfeuergespräche und das Gefühl, sich im Camp behauptet zu haben, bevor der letzte Anruf verstummte.

Auch in den sozialen Medien hinterließ das plötzliche Aus von Stephen Spuren. Direkt nach dem Exit brachten viele Fans auf Instagram ihre Enttäuschung über den Abschied zum Ausdruck. Unter den Beiträgen des offiziellen Dschungelcamp-Accounts wurden unzählige Kommentare gesammelt. "Schade! Die letzten zwei, drei Folgen hat er richtig 'geglänzt' und war super sympathisch. Schön, dass du dabei warst", schrieb ein Fan. Ein anderer Zuschauer wunderte sich offen über das Voting: "Heute hat er mir gut gefallen. Schade, dass er in 'seiner besten Folge' gehen musste. Zuschauer – was macht ihr? Muss man das verstehen?" Das Wort "schade" fiel immer wieder – viele hätten den Schauspieler gerne noch länger im Camp gesehen.

RTL Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

