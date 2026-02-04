Gewichtsverlust: Jonah Hill ist kaum wiederzuerkennen

Jonah Hill (42) überrascht mit einem radikalen neuen Look – und das aus gutem Grund: Für seinen kommenden Film "Outcome", den der Schauspieler gemeinsam mitgeschrieben, inszeniert und in dem er die Hauptrolle übernommen hat, zeigt er sich mit Glatze, vollem grauen Rauschebart und deutlich schlanker Silhouette. In frisch veröffentlichten Szenenfotos auf Instagram, aufgenommen am Set in Los Angeles, steht er Seite an Seite mit Keanu Reeves (61), der den fiktiven Hollywood-Star Reef Hawk verkörpert. Jonah spielt dessen Krisenanwalt Ira. Der Auftritt sorgt seit dieser Woche für Gesprächsstoff, denn die Verwandlung ist enorm – und macht neugierig auf das, was "Outcome" erzählen will.

Inhaltlich befasst sich der Film kritisch mit den dunklen Seiten der sozialen Medien und dem Einfluss, den diese auf das Leben der Menschen haben. Jonah selbst beschrieb das Werk während einer Presseveranstaltung als Metapher für die Abhängigkeit von der Meinung Fremder in der digitalen Welt. Der Plot dreht sich um einen Star, der mit einem Erpressungsversuch konfrontiert wird und auf einer medialen Wiedergutmachungstour versucht, seinen Ruf zu retten. Cameron Diaz (53), die ebenfalls in der Produktion mitwirkt, erläuterte, wie auch ihre eigenen Erfahrungen aus dem Rampenlicht in die Arbeit an diesem Film eingeflossen sind.

Jonah Hill hat sich in den letzten Jahren nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich stark verändert. In früheren Interviews und über soziale Medien sprach er offen über die Herausforderungen, denen er als Person des öffentlichen Lebens gegenüberstand, insbesondere in Verbindung mit seiner Figur. Der öffentliche und mediale Fokus auf sein Gewicht habe über lange Zeit an seinem Selbstwertgefühl genagt und ihn stark geprägt. Diese Erfahrungen dürften zweifellos auch in seine Arbeit an einem Film wie "Outcome" eingeflossen sein, der die Schattenseiten des Ruhms thematisiert.

Getty Images Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz und Matt Bomer beim Apple TV Press Day in Santa Monica

Getty Images Jonah Hill, Februar 2024

Getty Images Jonah Hill im Januar 2017