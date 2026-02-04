Patrick Dempsey postet seltenes Kinderfoto seiner Zwillinge

Patrick Dempsey (60) und seine Ehefrau Jillian haben anlässlich des 19. Geburtstags ihrer Zwillinge Darby (19) und Sullivan (19) einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Auf Instagram teilten die beiden ein rührendes Bild der Brüder als Babys im Schlaf und betitelten den Post liebevoll: "Alles Gute zum Geburtstag an unsere sehr kreativen & charmanten Babys, die heute 19 werden." Jillian schwärmte in ihrer Nachricht davon, wie sehr sie und Patrick ihre Zwillinge lieben. Dieses private Foto überrascht, da Dempsey seine Kinder ansonsten bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält.

Der Schauspieler, der auch eine Tochter namens Tallula (23) mit seiner Frau hat, erklärte bereits in der Vergangenheit, dass es ihm wichtig sei, den Kindern ihren eigenen Raum zur Entfaltung zu lassen. "Sie sollen ihre eigene Identität entwickeln, getrennt von mir und meinem Schatten", sagte Patrick, wie E! Online berichtet. Um das Familienleben zu schützen, spielen Erziehung und Werte wie Höflichkeit eine zentrale Rolle im Zusammenleben, so Dempsey weiter: "Es ist schön zu hören, wenn andere Eltern sagen, wie höflich deine Kinder sind." Trotzdem nutzt er besondere Anlässe, um auf Social Media seine Liebe und seinen Stolz für die Kinder auszudrücken.

Patrick, der durch die Serie "Grey’s Anatomy" weltberühmt wurde, gab in Interviews regelmäßig Einblicke in sein Familienleben, bleibt jedoch in der Regel zurückhaltend, wenn es um seine Kinder geht. Die Zwillinge Darby und Sullivan sowie ihre ältere Schwester Tallula scheinen gut behütet in Kalifornien aufgewachsen zu sein, wo ihr Vater stets versucht hat, eine Balance zwischen Hollywood-Karriere und Privatleben zu finden. Bereits zur Schulabschlussfeier der beiden Brüder hatte Patrick ein weiteres seltenes Familienbild geteilt, das ihn gemeinsam mit Jillian und den Jungs zeigte und seinen Stolz auf ihre Leistungen betont.

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Instagram / patrickdempsey Throwback-Foto von Patrick Dempseys Zwillingen anlässlich ihres Geburtstags.

Getty Images Sullivan, Talula, Patrick, Jillian und Darby Dempsey auf einem Event