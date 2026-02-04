Familienstreit: Nicola Peltz-Beckhams Papa kommentiert Fehde

Ein kurzer Satz mit großer Wirkung: Bei einer Fragerunde auf dem Invest Live Event in West Palm Beach hat Nelson Peltz erstmals öffentlich den schwelenden Familienkrach rund um Nicola Peltz-Beckham (31) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) kommentiert. Der Unternehmer, der auf dem Podium nach der Fehde mit Victoria (51) und David Beckham (50) gefragt wurde, machte klar, dass er seine Tochter und seinen Schwiegersohn bedingungslos unterstützt. "Meine Tochter und die Beckhams sind eine ganz andere Geschichte und heute nicht Thema. Aber ich kann sagen: Meine Tochter ist großartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist großartig, und ich freue mich auf eine lange, glückliche Ehe der beiden", sagte der Milliardär laut People. Auf die Frage, ob er den beiden in der Krise Ratschläge gebe, antwortete er knapp: "Tue ich."

Die Worte kommen wenige Wochen, nachdem Brooklyn in einem langen Instagram-Posting erklärt hatte, er wolle keine Versöhnung mit seinen Eltern. Er machte ihnen dabei schwere Vorwürfe, von gesteuerten Pressestorys bis hin zu Spannungen rund um die Hochzeit. Seitdem hielten sich die Beckhams öffentlich zurück, während Beobachter jedes neue Detail auf die Goldwaage legten. Nelsons Auftritt bei dem Wirtschaftsformat gibt dem Ganzen nun einen seltenen Einblick aus dem Peltz-Lager, ohne weitere Fronten zu eröffnen. Er verzichtete auf Spitzen, setzte stattdessen ein Signal der Geschlossenheit und betonte, dass er Nicola und Brooklyn auch durch stürmische Phasen begleitet – und sich im Zweifel sogar von den beiden beraten lässt. Konkreter wurde er nicht, doch seine Botschaft war unüberhörbar: Unterstützung statt Eskalation.

Wie aus Podcast-Kreisen durchgesickert ist, soll Nelson gegenüber den Beckhams erklärt haben: "Ich gebe meiner Tochter eine Million Dollar Taschengeld im Monat." Diese astronomische Summe (etwa 846.000 Euro) stellt die beckhamschen Familienunterstützungen völlig in den Schatten und zeigt, in welchen Dimensionen sich die Peltz-Familie bewegt. Während David und Victoria stets Wert darauf gelegt haben, dass Brooklyn auf eigenen Füßen steht, kann sich Nicola dank Papas Millionen jeden Luxus leisten. In Interviews und auf Social Media inszenieren Nicola und Brooklyn ihren Alltag gerne gemeinsam, vom Haustier-Content bis zu Küchenmomenten. Victoria und David traten zuletzt geschlossen mit Romeo und Cruz bei Modeevents auf. Doch Normalität wird in den beiden Lagern wohl kaum eintreten.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nelson Peltz mit Tochter Nicola und Schwiegersohn Brooklyn

Getty Images Die Peltz-Familie und Elon Musk bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025