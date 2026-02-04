Dieses Liebesdrama aus 2012 wird zum gefeierten Netflix-Hit

Rachel McAdams (47) und Channing Tatum (45) feiern ein Comeback in den Wohnzimmern: Ihr Romantikdrama "Für immer Liebe" aus dem Jahr 2012 ist frisch bei Netflix gestartet und hat sich prompt in die Charts geschoben. Aus dem Stand kletterte der Film in die Toplisten des Dienstes und entfacht einen neuen Hype um die tragische Liebesgeschichte. Erzählt wird von Paige und Leo, einem jungen Ehepaar, dessen Zukunft nach einem Autounfall auf der Kippe steht. Während Paige ihre Erinnerungen verliert, ringt Leo um ihre gemeinsame Liebe.

Die Resonanz ist gespalten und sorgt für Gesprächsstoff. Auf Rotten Tomatoes stehen mageren 30 Prozent von der Fachpresse deutlich freundlichere 63 Prozent des Publikums gegenüber. In den Online-Kommentaren reicht die Spannbreite von Augenrollen bis Gänsehaut: "Mir hat es gefallen, es war ein einfacher Liebesfilm mit einer wichtigen und schönen Botschaft", heißt es in einem User-Fazit. Andere ziehen Parallelen zu Nicholas (60)-Sparks-Erzählungen und spotten, die Story sei eher "von Nicholas Sparks inspiriert" als von einer wahren Begebenheit. Und dann sind da die Superfans, die den Tränenfaktor feiern: "Ich habe diesen Film schon über 100 Mal gesehen und jedes Mal bekomme ich Gänsehaut", schwärmt ein Zuschauer. Regie führte Michael Sucsy, am Drehbuch wirkten außerdem Abby Kohn und Marc Silverstein mit.

Abseits der Zahlen und Zitate bleibt der Reiz des Stoffes persönlich: Das Drama greift die Frage auf, ob Nähe, Vertrautheit und Zuneigung eine zweite Chance bekommen können, wenn gemeinsame Erinnerungen verschwinden. Rachel McAdams, die vielen als Leinwand-Romantikerin im Gedächtnis geblieben ist, und Channing Tatum, der sonst gern als Charmeur mit Augenzwinkern auftritt, begegnen sich hier als Paar, das Hand in Hand durch Ungewissheit geht. Die Geschichte ist lose von realen Ereignissen inspiriert – einer Liebe, die sich nach einem Schicksalsschlag neu finden musste. Genau diese Mischung aus Schmerz, Hoffnung und kleinen Alltagsgesten macht den Film zu einem Titel, den Fans immer wieder auf Play drücken.

Getty Images Premiere von "Für immer Liebe" in Hollywood 2012: Channing Tatum und Rachel McAdams

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Rachel McAdams feiert ihre Hollywood-Walk-of-Fame-Auszeichnung in Hollywood am 20. Januar 2026