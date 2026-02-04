Deshalb musste an Tag elf keiner das Dschungelcamp verlassen

Tag elf im Dschungel – und plötzlich bleibt alles beim Alten! In Murwillumbah verkündeten Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) gestern am Lagerfeuer, dass keiner der neun verbliebenen Stars das Camp verlassen muss, obwohl die Zuschauer zuvor per Voting abgestimmt hatten. Unten in der Gunst landeten TV-Bauer Patrick Romer (30) und Schauspieler Stephen Dürr (51), doch dann die Kehrtwende: Beide durften bleiben. Stephen fragte irritiert: "Warum?", Sonja konterte knapp: "Weil wir es können." Die Entscheidung sorgte für einen Aufreger vor den Bildschirmen.

Hintergrund der überraschenden Wendung: Laut Bild ist der Stopp beim Rauswurf ein bewusst gesetzter Spannungs-Twist von RTL. Das Format hat solche Pausen schon früher eingesetzt, meist nach Ausfällen oder freiwilligen Ausstiegen – diesmal jedoch ohne Krankheitsfall oder Aufgabe. Ziel sei es, den Druck auf die Promis zu erhöhen und die Anreize für Anrufe zu steigern. In den sozialen Medien machten Fans ihrem Ärger Luft, fragten nach dem Sinn der Verzögerung. "Ist doch ein Witz", kommentierte ein Zuschauer. Der Sender hält an dem Kniff fest, weil er in der Vergangenheit Quote und Interaktion befeuert hat.

Abseits der Entscheidung beschäftigt das Publikum weiterhin die Lagerdynamik. In den Diskussionen rückt immer wieder Ariel in den Fokus, über deren Verbleib hitzig gestritten wird. Während einige Zuschauer sie gerne gehen sähen, hoffen andere auf mehr Einblicke in die Beziehungen untereinander, die sich durch die unerwartete Verlängerung zuspitzen könnten. Patrick gilt im Camp als jemand, der auch mal aneckt, Stephen als jemand, der Konflikte eher moderiert. Für die Stars heißt das: eine Nacht mehr am Feuer, mehr Gespräche, mehr Reibung. Und für Fans: noch ein paar Anrufe mehr für die persönlichen Favoriten. Schon bald entscheidet sich, wer nach Nicole Belstler-Boettcher (62), Umut Tekin (28) und Mirja du Mont (50) als Nächster fliegt.

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Collage: RTL, RTL Collage: Stephen und Patrick hatten die wenigsten Anrufe im Dschungelcamp

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

